Ліга Європи: визначено пари 1/4 фіналу, розклад матчів
Київ • УНН
Визначились пари 1/4 фіналу Ліги Європи, перші матчі відбудуться 10 квітня, матчі-відповіді - 17 квітня. Розклад та час початку чвертьфінальних матчів.
Після матчів-відповідей 1/8 фіналу Ліги Європи визначилися пари 1/4 фіналу турніру. Про це пише УНН із посиланням на UEFA.
Перші матчі (10 квітня)
- Боде/Глімт - Лаціо;
- Тоттенгем - Айнтрахт Франкфурт;
- Рейнджерс - Атлетик;
- Ліон - Манчестер Юнайтед.
Матчі-відповіді (17 квітня)
- Айнтрахт Франкфурт - Тоттенгем;
- Лаціо - Боде/Глімт;
- Атлетик Клаб - Рейнджерс;
- Манчестер Юнайтед - Ліон.
Чвертьфінали розпочнуться матчем "Боде/Глімт" - "Лаціо" 10 квітня о 18:45 за центральноєвропейським часом, а решта три матчі - о 21:00 за центральноєвропейським часом.
Матчі-відповіді відбудуться о 21:00 за центральноєвропейським часом наступного тижня. Переможці виходять у півфінал.
Доповнення
12 березня частина футболістів збірної України вирушила до Польщі звідки вирушить до Іспанії для підготовки до матчів плей-оф Ліги націй проти Бельгії, які пройдуть 20 та 23 березня.