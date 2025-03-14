Ліга Європи: визначено пари 1/4 фіналу, розклад матчів

Після матчів-відповідей 1/8 фіналу Ліги Європи визначилися пари 1/4 фіналу турніру. Про це пише УНН із посиланням на UEFA.

Перші матчі (10 квітня)

Боде/Глімт - Лаціо;

Тоттенгем - Айнтрахт Франкфурт;

Рейнджерс - Атлетик;

Ліон - Манчестер Юнайтед.

Матчі-відповіді (17 квітня)

Айнтрахт Франкфурт - Тоттенгем;

Лаціо - Боде/Глімт;

Атлетик Клаб - Рейнджерс;

Манчестер Юнайтед - Ліон.

Чвертьфінали розпочнуться матчем "Боде/Глімт" - "Лаціо" 10 квітня о 18:45 за центральноєвропейським часом, а решта три матчі - о 21:00 за центральноєвропейським часом.

Матчі-відповіді відбудуться о 21:00 за центральноєвропейським часом наступного тижня. Переможці виходять у півфінал.

Доповнення

12 березня частина футболістів збірної України вирушила до Польщі звідки вирушить до Іспанії для підготовки до матчів плей-оф Ліги націй проти Бельгії, які пройдуть 20 та 23 березня.