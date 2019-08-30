Лига чемпионов: "Шахтер" попал в одну группу с командой Малиновского

“Шахтер” будет играть в группе С. В очередной, третий раз подряд соперником “горняков” стал “Манчестер Сити” (Англия) с первой корзины для жеребьевки. Другими командами-соперницами стали — “Динамо” (Загреб, Хорватия) и “Аталанта” (Италия) за который выступает полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский.

Жеребьевка других квартетов:

Группа A: “ПСЖ”, “Реал”, “Брюгге”, “Галатасарай”

Группа B: “Бавария”, “Тоттенхэм”, “Олимпиакос”, “Црвена Звезда”

Группа D: “Ювентус”, “Атлетико”, “Байер”, “Локомотив” Москва

Группа E: “Ливерпуль”, “Наполи”, “Зальцбург”, “Генк”

Группа F: “Барселона”, “Боруссия” Д, “Интер”, “Славия” Прага

Группа G: “Зенит”, “Бенфика”, “Лион”, “СБ Лейпциг”

Группа H: “Челси”, “Аякс”, “Валенсия”, “Лилль”.

Отметим, что в первом туре “Шахтер” 18 сентября примет “Манчестер Сити”, а во втором отправится в гости к “Аталанты” 1 октября.