Лига чемпионов: "Шахтер" попал в одну группу с командой Малиновского
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. В Монако состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов в рамках которой своего соперника узнал представитель Украины "Шахтер", сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
“Шахтер” будет играть в группе С. В очередной, третий раз подряд соперником “горняков” стал “Манчестер Сити” (Англия) с первой корзины для жеребьевки. Другими командами-соперницами стали — “Динамо” (Загреб, Хорватия) и “Аталанта” (Италия) за который выступает полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский.
Жеребьевка других квартетов:
Группа A: “ПСЖ”, “Реал”, “Брюгге”, “Галатасарай”
Группа B: “Бавария”, “Тоттенхэм”, “Олимпиакос”, “Црвена Звезда”
Группа D: “Ювентус”, “Атлетико”, “Байер”, “Локомотив” Москва
Группа E: “Ливерпуль”, “Наполи”, “Зальцбург”, “Генк”
Группа F: “Барселона”, “Боруссия” Д, “Интер”, “Славия” Прага
Группа G: “Зенит”, “Бенфика”, “Лион”, “СБ Лейпциг”
Группа H: “Челси”, “Аякс”, “Валенсия”, “Лилль”.
Отметим, что в первом туре “Шахтер” 18 сентября примет “Манчестер Сити”, а во втором отправится в гости к “Аталанты” 1 октября.