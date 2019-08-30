Ліга чемпіонів: “Шахтар” потрапив в одну групу із командою Маліновського
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. У Монако відбулося жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів в рамках якого свого суперника дізнався представник України “Шахтар”, повідомляє УНН з посиланням на сайт УЄФА.
“Шахтар” гратиме в групі С. В черговий, третій раз поспіль суперником “гірників” став “Манчестер Сіті” (Англія) із першого кошика для жеребкування. Іншими командами-суперницями стали — “Динамо” (Загреб, Хорватія) і “Аталанта” (Італія) за який виступає півзахисник збірної України Руслан Маліновський.
Жеребкування інших квартетів:
Група A: “ПСЖ”, “Реал” Мадрид, “Брюгге”, “Галатасарай”
Група B: “Баварія”, “Тоттенхем”, “Олімпіакос”, “Црвєна Звєзда”
Група D: “Ювентус”, “Атлетіко”, “Байєр”, “Локомотив” Москва
Група E: “Ліверпуль”, “Наполі”, “Зальцбург”, “Генк”
Група F: “Барселона”, “Боруссія” Д, “Інтер”, “Славія” Прага
Група G: “Зеніт”, “Бенфіка”, “Ліон”, “РБ Лейпциг”
Група H: “Челсі”, “Аякс”, “Валенсія”, “Лілль”.
Відзначимо, що у першому турі “Шахтар” 18 вересня прийматиме “Манчестер Сіті”, а у другому відправиться у гості до “Аталанти” 1-го жовтня.