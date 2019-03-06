"Лидокаин" попал под частичный запрет из-за летального случая

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 марта. УНН. В Украине временно запретили реализацию и применение лекарственного средства "Лидокаин-Дарница" Об этом сообщает УНН со ссылкой на распоряжение Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.

"Согласно Конституции Украины, статей 15, 22, 55 Закона Украины" Основы законодательства Украины о здравоохранении "... на основании информации ГП" Государственный экспертный центр Министерства здравоохранения Украины "(от 26.02.2019 № 697/9-4 и от 27.02.2019 № 714/9-4) про летальный исход при применении серии US250718 лекарственного средства ЛИДОКАИН-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл по 2 мл в ампулах № 10 производства ЧАО "Фармацевтическая фирма "Дарница", Украина, (регистрационное удостоверение № UA/4935/01/01): временно ЗАПРЕЩАЮ реализацию и применение лечебно в средства ЛИДОКАИН-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл по 2 мл в ампулах № 10 серии US250718, производства ЗАО "Фармацевтическая фирма "Дарница", Украина, до отдельного решения Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками", - говорится в документе.

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Субъектам хозяйствования, которые осуществляют реализацию, хранение и применение лекарственных средств, безотлагательно после получения данного распоряжения необходимо проверить наличие вышеуказанной серии лекарственного средства.

При выявлении образцов этого лекарственного средства, предприятие должно принять меры по:

  • изъятию из обращения путем помещения в карантин;
  • информированию территориального органа Гослекслужбы по месту расположения относительно выполнения данного распоряжения;
  • предотвращению приобретению, реализации и применения лекарственного средства, приведенного в данном распоряжении.

Контроль за выполнением данного распоряжения осуществляют территориальные органы Гослекслужбы на соответствующей территории.

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Невыполнение данного распоряжения влечет за собой ответственность согласно действующему законодательству Украины.

Справка УНН: "Лидокаин" используется для местной анестезии (терминальная, инфильтрационная, проводниковая) в хирургии, офтальмологии, стоматологии, оториноларингологии; как растворитель антибактериальных средств группы цефалоспоринов.

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