"Лідокаїн" потрапив під часткову заборону через летальний випадок
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. В Україні тимчасово заборонили реалізацію та застосування лікарського засобу "Лідокаїн-Дарниця" Про це повідомляє УНН з посиланням на розпорядження Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.
"Відповідно до Конституції України, статей 15, 22, 55 Закону України “Основи законодавства України про охорону здоров’я”...на підставі інформації ДП “Державний експертний центр Міністерства охорони здоров΄я України” (від 26.02.2019 № 697/9-4 та від 27.02.2019 № 714/9-4) про летальний випадок при застосуванні серії US250718 лікарського засобу ЛІДОКАЇН-ДАРНИЦЯ, розчин для ін’єкцій 20 мг/мл по 2 мл в ампулах № 10, виробництва ПрАТ “Фармацевтична фірма “Дарниця”, Україна, (реєстраційне посвідчення № UA/4935/01/01): ТИМЧАСОВО ЗАБОРОНЯЮ реалізацію та застосування лікарського засобу ЛІДОКАЇН-ДАРНИЦЯ, розчин для ін’єкцій 20 мг/мл по 2 мл в ампулах № 10, серії US250718, виробництва ПрАТ “Фармацевтична фірма “Дарниця”, Україна, до окремого рішення Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками", - сказано у документі.
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Суб’єктам господарювання, які здійснюють реалізацію, зберігання та застосування лікарських засобів, невідкладно після одержання даного розпорядження треба перевірити наявність вищевказаної серії лікарського засобу.
При виявленні зразків цього лікарського засобу, суб’єкт господарювання повинен вжити заходів щодо:
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- вилучення його з обігу шляхом вміщення в карантин;
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- інформування територіального органу Держлікслужби за місцем розташування щодо виконання даного розпорядження;
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- запобігання придбанню, реалізації та застосуванню лікарського засобу, наведеного в даному розпорядженні.
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Контроль за виконанням даного розпорядження здійснюють територіальні органи Держлікслужби на відповідній території.
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Невиконання даного розпорядження тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.
Довідка УНН: "Лідокаїн" використовується для місцевої анестезії (термінальна, інфільтраційна, провідникова) у хірургії, офтальмології, стоматології, оториноларингології; як розчинник антибактеріальних засобів групи цефалоспоринів.
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