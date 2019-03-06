В Україні заборонили одну з серій "Ротокану"
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. В Україні тимчасово заборонили реалізацію та застосування лікарського засобу "Ротокан". Про це повідомляє УНН з посиланням на розпорядження Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.
"Відповідно до Конституції України, статей 15, 22, 55 Закону України “Основи законодавства України про охорону здоров’я”... на підставі надходження термінового повідомлення від Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками в Одеській області стосовно встановлення невідповідності вимогам методам контролю якості лікарського засобу РОТОКАН, рідина по 55 мл у флаконах, серії 111118, виробництва Державне підприємство “Експериментальний завод медичних препаратів ІБОНХ НАН України”, Україна, за показником “Кількісне визначення” до реєстраційного посвідчення UA/2469/01/01:
ТИМЧАСОВО ЗАБОРОНЯЮ реалізацію та застосування лікарського засобу РОТОКАН, рідина по 55 мл у флаконах, серії 111118, виробництва Державне підприємство “Експериментальний завод медичних препаратів ІБОНХ НАН України”, Україна, до окремого рішення Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками", - сказано у документі.
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Суб’єктам господарювання, які здійснюють реалізацію, зберігання та застосування лікарських засобів, невідкладно після одержання даного розпорядження перевірити наявність вищезазначеного лікарського засобу.
При виявленні зазначеної серії лікарського засобу, суб’єкт господарювання повинен вжити заходів щодо:
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- вилучення її з обігу шляхом вміщення в карантин;
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- інформування територіального органу Держлікслужби на відповідній території стосовно виконання даного розпорядження;
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- запобігання придбанню, реалізації та застосуванню зазначеної серії лікарського засобу, наведеного в даному розпорядженні.
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Контроль за виконанням цього розпорядження здійснюють територіальні органи Держлікслужби на відповідній території.
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Невиконання даного розпорядження тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.
Довідка УНН: "Ротокан" - Комбінований рослинний препарат, дія якого зумовлена фізіологічно активними речовинами, які входять до його складу, чинять протизапальну, протимікробну та спазмолітичну дію, а також знижують проникність капілярів, посилюють і прискорюють процеси регенерації слизових оболонок (покращують трофічні процеси) і мають помірні гемостатичні властивості.
Препарат позитивно впливає на трофіку слизової оболонки шлунка, чинить спазмолітичну дію.
"Ротокан" чинить ранозагоювальну та антиоксидантну дію.
Як повідомляв УНН, в Україні заборонили реалізацію, зберігання та застосування лікарського засобу "Фармацитрон Форте".