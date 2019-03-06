В Украине запретили одну из серий "Ротокана"
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. В Украине временно запретили реализацию и применение лекарственного средства "Ротокан". Об этом сообщает УНН со ссылкой на распоряжение Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.
"Согласно Конституции Украины, статей 15, 22, 55 Закона Украины "Основы законодательства Украины о здравоохранении" ... на основании поступления срочного сообщения от Государственной службы лекарственных средств и контроля за наркотиками в Одесской области в отношении установления несоответствия требованиям методам контроля качества лекарственного средства РОТОКАН, жидкость по 55 мл во флаконах, серии 111118, производства Государственное предприятие "Экспериментальный завод медицинских препаратов ИБОНХ НАН Украины", Украина, по показателю "Количественное определение "К регистрационному удостоверению UA / 2469/01/01: Временно ЗАПРЕЩАЮ реализацию и применение лекарственного средства РОТОКАН, жидкость по 55 мл во флаконах, серии 111118, производства Государственное предприятие "Экспериментальный завод медицинских препаратов ИБОНХ НАН Украины", Украина, до отдельного решения Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контроля за наркотиками", - сказано в документе.
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Субъектам хозяйствования, которые осуществляют реализацию, хранение и применение лекарственных средств, безотлагательно после получения данного распоряжения проверить наличие вышеупомянутого препарата.
При обнаружении указанной серии лекарственного средства, предприятие должно принять меры по:
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- изъятию его из обращения путем помещения в карантин;
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- информированию территориальный органа Гослекслужбы на соответствующей территории по выполнению данного распоряжения;
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- предотвращения приобретения, реализации и применения указанной серии лекарственного средства, приведенного в данном распоряжении.
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Контроль за выполнением этого распоряжения осуществляют территориальные органы Гослекслужбы на соответствующей территории.
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Невыполнение данного распоряжения влечет за собой ответственность согласно действующему законодательству Украины.
Справка УНН: "Ротокан" - комбинированный растительный препарат, действие которого обусловлено физиологически активными веществами, которые входят в его состав, оказывают противовоспалительное, противомикробное и спазмолитическое действие, а также снижают проницаемость капилляров, усиливают и ускоряют процессы регенерации слизистых оболочек (улучшают трофические процессы) и имеют умеренные гемостатические свойства.
Препарат положительно влияет на трофику слизистой оболочки желудка, оказывает спазмолитическое действие.
"Ротокан" оказывает ранозаживляющее и антиоксидантное действие.
Как сообщал УНН, в Украине запретили реализацию, хранение и применение лекарственного средства "Фармацитрон Форте".