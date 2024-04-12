Лидеры ЕС на саммите на следующей неделе обсудят поставки Украине систем ПВО - премьер Бельгии

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Кабинет министров Украины назначил Андрея Сибигу первым заместителем министра иностранных дел и Игоря Лоссовского заместителем председателя Государственной службы по этнополитике и свободе совести по цифровым вопросам, уволив Николая Точицкого с должности заместителя министра иностранных дел и Игоря Лоссовского с предыдущей должности.
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