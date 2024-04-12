Лидеры ЕС на саммите на следующей неделе обсудят поставки Украине систем ПВО - премьер Бельгии

Лидеры ЕС на саммите в Брюсселе, который состоится 17-18 апреля обсудят поставки Украине систем ПВО, сообщил премьер-министр Бельгии Александр де Кроо, передает УНН.

"Конечно, поставки систем ПВО Украине странами ЕС также будут обсуждать здесь (на саммите - ред.). Поставки осуществляются преимущественно на национальном уровне, но мы стараемся это максимально координировать", - сообщил он, отвечая в Брюсселе на вопрос украинского журналиста.

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Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что ЕС должен выполнить обязательства по отношению к Украине и предоставить средства противовоздушной обороны. Западные армии имеют около 100 батарей Patriot, Украина просит всего семь из них.

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