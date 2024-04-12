"Одними словами путина не остановить": глава дипломатии ЕС призвал ускорить военную помощь Украине, включая ПВО

Европейский Союз должен предоставить больше военной помощи, включая системы противовоздушной обороны и ракеты класса "земля-воздух", чтобы помочь Украине защититься от варварских атак россии на ее население и инфраструктуру. Об этом заявил 11 апреля глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, указав, что ожидает "смелых решений" на совместной встрече министров иностранных дел и обороны стран блока 22 апреля, пишет УНН.

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Верховный представитель ЕС указал, что в ночь на 11 апреля "россия снова поразила Украину варварскими атаками на ее население и критическую инфраструктуру".

Одними словами путина не остановить. Мы должны предоставить больше военной поддержки. Сегодня (11 апреля - ред.) я написал министрам иностранных дел и обороны ЕС накануне Совета ЕС по иностранным делам 22 апреля. Мы должны ускорить и расширить военную поддержку Украины. Мы должны предоставить Украине системы противовоздушной обороны для перехвата российских ракет, защиты городов и критической инфраструктуры. Украине нужны ракетные батареи "земля-воздух" - отметил Боррель в X.

Глава дипломатии ЕС подчеркнул, что "пожертвования будут иметь значение между жизнью и смертью".

"Мы много делаем. 31 миллиард евро на военную помощь Украине, и мы поддерживаем нашу оборонную промышленность для увеличения производства ракет и боеприпасов в Европе. Мы сделаем больше. Мы должны усилить украинскую оборонную промышленность. Фонд помощи Украине будет способствовать закупке, изготовлению и доставке боеприпасов", - указал при этом Боррель.

Также он отметил, что предложил правительству Украины стать соорганизатором Украинского форума оборонной промышленности в мае.

Я ожидаю смелых решений на совместной встрече министров иностранных дел и обороны ЕС 22 апреля с Дмитрием Кулебой и Рустемом Умеровым. ЕС поддержит Украину, чем потребуется - подчеркнул Боррель.

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