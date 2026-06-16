Лидеры G7 обсудили новые санкции против россии, в частности в отношении "теневого флота" – Зеленский
Киев • УНН
На саммите G7 Зеленский предложил ограничить российский теневой флот и банковский сектор. Падение цен на нефть дополнительно ударит по доходам рф.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время саммита G7 обсудил с лидерами стран "Группы семи" дополнительные санкции против российской федерации. Среди предложенных мер – усиление ограничений в отношении российского "теневого флота", а также банковского и военного секторов рф. Об этом пишет The Guardian, передает УНН.
По словам главы государства, участники саммита обсудили дальнейшие шаги для усиления экономического давления на россию и ограничения ее возможностей финансировать войну против Украины.
Мы обсудили с лидерами G7 некоторые предложения по новым санкциям против россии, включая ее теневой флот
Президент также обратил внимание на снижение мировых цен на нефть, что, по его мнению, негативно влияет на доходы российской экономики.
Мы видим, что цены на нефть падают, и это хорошо, так как россия не будет получать дополнительных прибылей
Кроме того, Зеленский отметил, что среди направлений возможного усиления санкционного давления рассматриваются российский банковский сектор и предприятия военно-промышленного комплекса.
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