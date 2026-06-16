Лидеры G7 обсудили новые санкции против россии, в частности в отношении "теневого флота" – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время саммита G7 обсудил с лидерами стран "Группы семи" дополнительные санкции против российской федерации. Среди предложенных мер – усиление ограничений в отношении российского "теневого флота", а также банковского и военного секторов рф. Об этом пишет The Guardian, передает УНН.

По словам главы государства, участники саммита обсудили дальнейшие шаги для усиления экономического давления на россию и ограничения ее возможностей финансировать войну против Украины.

Мы обсудили с лидерами G7 некоторые предложения по новым санкциям против россии, включая ее теневой флот – заявил Зеленский.

Президент также обратил внимание на снижение мировых цен на нефть, что, по его мнению, негативно влияет на доходы российской экономики.

Мы видим, что цены на нефть падают, и это хорошо, так как россия не будет получать дополнительных прибылей – подчеркнул он.

Кроме того, Зеленский отметил, что среди направлений возможного усиления санкционного давления рассматриваются российский банковский сектор и предприятия военно-промышленного комплекса.

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