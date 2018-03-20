Лидер сборной Украины по биатлону Джима объявила о завершении карьеры

"Я думаю, что скорее всего это был последний для меня сезон. Я про это не хочу говорить. У каждого свое виденье, и я просто поняла, что уже этот уровень переросла и надо идти дальше", - заявила Джима.

Напомним, третье место в спринте и пятое место в гонке преследования в рамках восьмого этапа КС в норвежском Голлменколени позволили лидеру сборной Украины Юлии Джиме подняться и замкнуть десятку лучших общего зачета.