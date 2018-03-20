Лідер збірної України з біатлону Джима оголосила про завершення кар'єри
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Лідер збірної України з біатлону Юлія Джима оголосила про завершення своєї кар'єри. Про це вона заявила в інтерв'ю XSPORT, передає УНН.
"Я думаю, що швидше за все це був останній для мене сезон. Я про це не хочу говорити. У кожного своє бачення, і я просто зрозуміла, що вже цей рівень переросла і треба йти далі", - заявила Джима.
Нагадаємо, третє місце в спринті і п'яте місце в гонці переслідування в рамках восьмого етапу КС в норвезькому Голлменколені дозволили лідеру збірної України Юлії Джимі піднятися і замкнути десятку кращих загального заліку.