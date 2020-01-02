Лидер Западной конференции НХЛ не сумел получить девятую подряд победу
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. "Сент-Луис Блюз" не смог продолжить победную серию до девяти матчей в рамках регулярного чемпионата НХЛ, передает УНН со ссылкой на сайт НХЛ.
"Аризона" вырвала победу в середине третьего периода благодаря голу Фила Кессела. Также за них отличились Гарланд и Шмалц. Единственный гол "Сент-Луиса" забил Тайлер Бозак, а вратарь Джейк Аллен сделал 23 сейва.
Отметим, что "Койотиз" (22-16-4) прервали серию из трех поражений - 5 ступенька на Западе с 48 пунктами.
Добавим также, "Блюз" (26-9-6) в случае победы вступили бы в новый год лидером регулярного чемпионата. Но после 41 проведенной игры они отстают от "Вашингтона" на одно очко, но идут первыми на Западе (58).