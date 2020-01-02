Лідер Західної конференції НХЛ не зумів здобути дев'яту поспіль перемогу

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Київ • УНН

 • 7601 перегляди

КИЇВ. 2 січня. УНН. "Сент-Луїс Блюз" не зміг продовжити переможну серію до дев'яти матчів в рамках регулярного чемпіонату НХЛ, передає УНН з посиланням на сайт НХЛ.

"Арізона" вирвала перемогу в середині третього періоду завдяки голу Філа Кессела. Також за них відзначилися Гарланд і Шмалц. Єдиний гол "Сент-Луїса" забив Тайлер Бозак, а воротар Джейк Аллен зробив 23 сейви.

Зазначимо, що "Койотіз" (22-16-4) перервали серію з трьох поразок - 5 сходинка на Заході з 48 пунктами.

Додамо також, "Блюз" (26-9-6) в разі перемоги вступили б у новий рік лідером регулярного чемпіонату. Але після 41 проведеної гри вони відстають від "Вашингтона" на одне очко, але йдуть першими на Заході (58).

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