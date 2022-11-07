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Лидер правящей партии Польши обвинил женщин в злоупотреблении алкоголя и низкой рождаемости детей

Лидер правящей партии Польши обвинил женщин в злоупотреблении алкоголя и низкой рождаемости детей

Киев • УНН

 • 325859 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Лидер правящей партии Польши вызвал гнев в стране, заявив, что низкая рождаемость частично вызвана чрезмерным употреблением алкоголя молодыми женщинами, передает УНН со ссылкой на АР.

Ранее

Оппозиционные политики и многие другие критики обвинили 73-летнего Ярослава Качиньского в ответственности за низкий уровень рождаемости в стране с населением 38 миллионов человек.

В частности, критики указывают на ограничения на аборты. Другие отмечают трудности, с которыми сталкиваются молодые люди при создании семьи из-за роста расходов в стране, где инфляция сейчас составляет почти 18%.

Детали

Качиньский, лидер популистской правящей партии «Право и справедливость», сделал очередное заявление на выходных, путешествуя по стране в поисках поддержки своей партии накануне парламентских выборов в следующем году.

Качиньский говорил с аудиторией о демографической проблеме, связанной с рождением «слишком малого количества детей».

"И здесь иногда приходится говорить немного откровенно, какие-то горькие вещи. Если, например, ситуация останется такой, что до 25 лет девушки, молодые женщины будут пить столько же, сколько их сверстники, то детей не будет", - сказал Качиньский.

Он добавил, что среднестатистическому мужчине "для развития алкоголизма необходимо непомерно пить в течение 20 лет", а "женщине – только два".

"Я действительно искренний сторонник равноправия женщин, но я не сторонник того, чтобы женщины делали вид мужчин, а мужчины делали вид женщин, потому что это что-то совсем другое", - сказал Качиньский.

Контекст

В этой традиционно римско-католической стране уже действует один из самых строгих законов об абортах в Европе. Это вызвало самые большие протесты в Польше за последние десятилетия. С тех пор были случаи смерти беременных женщин, хотя риск жизни женщины является законным основанием для аборта в соответствии с действующим законодательством. Защитники прав женщин говорят, что такие случаи бывают из-за того, что врачи боятся прерывать беременность даже тогда, когда жизнь женщины может быть в опасности, опасаясь юридических последствий для себя.

Согласно статистике Всемирного банка, количество рождений на одну женщину в Польше резко упало с 3 в 1960 году до 1,2 в 2003 году.

Она снова начала расти после 2003 года и получила импульс после того, как правительство Качиньского ввело ежемесячную денежную премию в размере 500 злотых на ребенка после прихода к власти в 2015 году, надеясь поощрить большие семьи. Но согласно польской государственной статистике, рождаемость снова снижается, и Качиньский в прошлом месяце признал, что программа работает не так, как предполагалось.

Согласно польской государственной статистике, в 2021 году уровень рождаемости составил 1,32, что ниже, но все же выше, чем в некоторых других европейских странах.

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