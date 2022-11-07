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Лідер правлячої партії Польщі звинуватив жінок у зловживанні алкоголю та низькій народжуваності дітей

Лідер правлячої партії Польщі звинуватив жінок у зловживанні алкоголю та низькій народжуваності дітей

Київ • УНН

 • 325859 перегляди

КИЇВ. 7 листопада. УНН. Лідер правлячої партії Польщі викликав гнів у країні, заявивши, що низька народжуваність частково викликана надмірним вживанням алкоголю молодими жінками, передає УНН з посиланням на АР.

Раніше

Опозиційні політики та багато інших критиків звинуватили 73-річного Ярослава Качинського у відповідальності за низький рівень народжуваності у країні із населенням 38 мільйонів людей.

Зокрема, критики вказують на обмеження на аборти. Інші наголошують на труднощах, з якими стикаються молоді люди при створенні сім'ї через зростання витрат у країні, де інфляція зараз становить майже 18%.

Деталі

Качинський, лідер популістської правлячої партії «Право і справедливість», зробив чергову заяву на вихідних, мандруючи країною у пошуках підтримки своєї партії напередодні парламентських виборів наступного року.

Качинський говорив з аудиторією про демографічну проблему, пов'язану з народженням «надто малої кількості дітей».

"І тут іноді доводиться говорити трохи відверто, якісь гіркі речі. Якщо, наприклад, ситуація залишиться такою, що до 25 років дівчата, молоді жінки питимуть стільки ж, скільки їх однолітки, то дітей не буде", - сказав Качинський.

Він додав, що середньостатистичному чоловікові "для розвитку алкоголізму необхідно непомірно пити протягом 20 років", а "жінці - лише два".

"Я дійсно щирий прихильник рівноправності жінок, але я не прихильник того, щоб жінки вдавали чоловіків, а чоловіки вдавали жінок, тому що це щось зовсім інше", - сказав Качинський.

Контекст

У цій традиційно римо-католицькій країні вже діє один із найсуворіших законів про аборти в Європі. Це викликало найбільші протести у Польщі за останні десятиліття. З того часу були випадки смерті вагітних жінок, хоча ризик для життя жінки є законною підставою для аборту відповідно до чинного законодавства. Захисники прав жінок кажуть, що такі випадки трапляються через те, що лікарі бояться переривати вагітність навіть тоді, коли життя жінки може бути в небезпеці, побоюючись юридичних наслідків для себе.

Згідно зі статистикою Світового банку, кількість народжень на одну жінку в Польщі різко впала з 3 у 1960 році до 1,2 у 2003 році.

Вона знову почала зростати після 2003 року і отримала імпульс після того, як уряд Качинського запровадив щомісячну грошову премію у розмірі 500 злотих на дитину після приходу до влади у 2015 році, сподіваючись заохотити великі сім'ї. Але згідно з польською державною статистикою, народжуваність знову знижується, і Качинський минулого місяця визнав, що програма працює не так, як передбачалося.

Згідно з польською державною статистикою, у 2021 році рівень народжуваності становив 1,32, що нижче, але все ж таки вище, ніж у деяких інших європейських країнах.

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