Лидер НХЛ "Вашингтон" разгромил "Каролину"
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. "Вашингтон Кэпиталс" продлил беспроигрышную серию НХЛ в основное время до 14 игр, разгромив "Каролину Харрикейнс", сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований.
"Каролина" открыла счет благодаря шайбе Джордана Стаала, но затем пропустила шесть раз и уступила в четвертой игре подряд. За победителей дублем отметился Дмитрий Орлов и еще по шайбе на свой счет записали Уильямс, Кузнецов, Оши и Эллер.
"Мы думаем об обороне, не пытаемся постоянно идти вперед. Тренер сказал, что нам надо быть умнее. Если есть шанс, можно подключиться к атаке, но не допускать потерь. Надо играть просто, тогда проблем не будет", - сказал Д.Орлов.
Примечательно, что "Вашингтон" продлил крайне результативную серию. "Кэпиталс" забивали минимум по четыре шайбы в последних восьми встречах.
Напомним, что с 70 очками "Вашингтон" является лучшей командой в НХЛ. "Каролина" с 49 пунктами разместилась на 11 ступени Восточной конференции.
Вашему вниманию результаты других поединков:
"Колорадо Эвеланш" - "Сан-Хосе Шаркс" - 2:5;
"Нью-Йорк Рейнджерс" - "Лос-Анджелес Кингс" - 3:2;
"Торонто Мэйпл Лифс" - "Калгари Флэймз" - 4:0;
"Виннипег Джетс" - "Анахайм Дакс" - 2:3;
"Аризона Койотис" - "Флорида Пентерс" - 3:2 (овертайм).
Напомним, "Вашингтон" обыграл "Сент-Луис" и возглавил турнирную таблицу НХЛ.