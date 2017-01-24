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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Лидер НХЛ "Вашингтон" разгромил "Каролину"

Лидер НХЛ "Вашингтон" разгромил "Каролину"

Киев • УНН

 • 6522 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. "Вашингтон Кэпиталс" продлил беспроигрышную серию НХЛ в основное время до 14 игр, разгромив "Каролину Харрикейнс", сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований.

"Каролина" открыла счет благодаря шайбе Джордана Стаала, но затем пропустила шесть раз и уступила в четвертой игре подряд. За победителей дублем отметился Дмитрий Орлов и еще по шайбе на свой счет записали Уильямс, Кузнецов, Оши и Эллер.

"Мы думаем об обороне, не пытаемся постоянно идти вперед. Тренер сказал, что нам надо быть умнее. Если есть шанс, можно подключиться к атаке, но не допускать потерь. Надо играть просто, тогда проблем не будет", - сказал Д.Орлов.

Примечательно, что "Вашингтон" продлил крайне результативную серию. "Кэпиталс" забивали минимум по четыре шайбы в последних восьми встречах.

Напомним, что с 70 очками "Вашингтон" является лучшей командой в НХЛ. "Каролина" с 49 пунктами разместилась на 11 ступени Восточной конференции.

Вашему вниманию результаты других поединков:

"Колорадо Эвеланш" - "Сан-Хосе Шаркс" - 2:5;

"Нью-Йорк Рейнджерс" - "Лос-Анджелес Кингс" - 3:2;

"Торонто Мэйпл Лифс" - "Калгари Флэймз" - 4:0;

"Виннипег Джетс" - "Анахайм Дакс" - 2:3;

"Аризона Койотис" - "Флорида Пентерс" - 3:2 (овертайм).

Напомним, "Вашингтон" обыграл "Сент-Луис" и возглавил турнирную таблицу НХЛ.

Украинские Национальные Новости

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