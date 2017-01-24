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Лідер НХЛ "Вашингтон" розгромив "Кароліну"

Лідер НХЛ "Вашингтон" розгромив "Кароліну"

Київ • УНН

 • 6523 перегляди

КИЇВ. 24 січня. УНН. "Вашингтон Кепіталс" продовжив безпрограшну серію НХЛ в основний час до 14 ігор, розгромивши "Кароліну Харрікейнс", повідомляє УНН з посиланням на сайт змагань.

"Кароліна" відкрила рахунок завдяки шайбі Джордана Стаала, але потім пропустила шість разів і поступилася в четвертій грі поспіль. За переможців дублем відзначився Дмитро Орлов і ще по шайбі на свій рахунок записали Вільямс, Кузнєцов, Оші та Еллер.

"Ми думаємо про оборону, не намагаємося постійно йти вперед. Тренер сказав, що нам треба бути розумнішими. Якщо є шанс, можна підключитися до атаки, але не допускати втрат. Треба грати просто, тоді проблем не буде", - сказав Д.Орлов.

Примітно, що "Вашингтон" продовжив вкрай результативну серію. "Кепіталс" забивали щонайменше по чотири шайби в останніх восьми зустрічах.

Нагадаємо, що з 70 очками "Вашингтон" є найкращою командою в НХЛ. "Кароліна" з 49 пунктами розмістилася на 11 щаблі Східної конференції.

До вашої уваги результати інших поєдинків:

"Колорадо Евеланш" - "Сан-Хосе Шаркс" - 2:5;

"Нью-Йорк Рейнджерс" - "Лос-Анджелес Кінгс" - 3:2;

"Торонто Мейпл Ліфс" - "Калгарі Флеймс" - 4:0;

"Вінніпег Джетс" - "Анахайм Дакс" - 2:3;

"Арізона Койотіс" - "Флорида Пентерс" - 3:2 (овертайм).

Нагадаємо, "Вашингтон" обіграв "Сент-Луїс" та очолив турнірну таблицю НХЛ.

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