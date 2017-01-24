Лідер НХЛ "Вашингтон" розгромив "Кароліну"
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. "Вашингтон Кепіталс" продовжив безпрограшну серію НХЛ в основний час до 14 ігор, розгромивши "Кароліну Харрікейнс", повідомляє УНН з посиланням на сайт змагань.
"Кароліна" відкрила рахунок завдяки шайбі Джордана Стаала, але потім пропустила шість разів і поступилася в четвертій грі поспіль. За переможців дублем відзначився Дмитро Орлов і ще по шайбі на свій рахунок записали Вільямс, Кузнєцов, Оші та Еллер.
"Ми думаємо про оборону, не намагаємося постійно йти вперед. Тренер сказав, що нам треба бути розумнішими. Якщо є шанс, можна підключитися до атаки, але не допускати втрат. Треба грати просто, тоді проблем не буде", - сказав Д.Орлов.
Примітно, що "Вашингтон" продовжив вкрай результативну серію. "Кепіталс" забивали щонайменше по чотири шайби в останніх восьми зустрічах.
Нагадаємо, що з 70 очками "Вашингтон" є найкращою командою в НХЛ. "Кароліна" з 49 пунктами розмістилася на 11 щаблі Східної конференції.
До вашої уваги результати інших поєдинків:
"Колорадо Евеланш" - "Сан-Хосе Шаркс" - 2:5;
"Нью-Йорк Рейнджерс" - "Лос-Анджелес Кінгс" - 3:2;
"Торонто Мейпл Ліфс" - "Калгарі Флеймс" - 4:0;
"Вінніпег Джетс" - "Анахайм Дакс" - 2:3;
"Арізона Койотіс" - "Флорида Пентерс" - 3:2 (овертайм).
Нагадаємо, "Вашингтон" обіграв "Сент-Луїс" та очолив турнірну таблицю НХЛ.