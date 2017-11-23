В США раввин из Севастополя получил документ, где город назван российским

Он сообщил, что получил соответствующий документ и в списке участников числился как российский представитель.

"В работе конгресса часто принимают участие политики со всего мира и американские конгрессмены. И когда на таком конгрессе я представлен как раввин российского Севастополя — это очень знаково. Самая авторитетная организация еврейского мира признает наш город российским, я горжусь тем, что мое мнение на конгрессе услышали", — отметил Вольф.

Как сообщал УНН, The New York Times в иллюстрации к своей статье обозначила Крым как "спорная территория" и закрасила одним цветом с территорией России, а граница полуострова с Украиной была обозначена пунктиром.