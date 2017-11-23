Лідер духовної еврейської громади Севастополя у США отримав документ з визнанням міста російським
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Севастопольський рабин був офіційно представлений на Всесвітньому єврейському конгресі в Нью-Йорку як "Рабин Біньямін Вольф. Севастополь, Росія", передає УНН з посиланням на РІА Новини.
Він повідомив, що отримав відповідний документ і в списку учасників значився як російський представник.
"У роботі конгресу часто беруть участь політики з усього світу і американські конгресмени. І коли на такому конгресі я представлений як рабин російського Севастополя - це дуже знаково. Найавторитетніша організація єврейського світу визнає наше місто російським, я пишаюся тим, що мою думку на конгресі почули", - зазначив Вольф.
Як повідомляв УНН, The New York Times в ілюстрації до своєї статті позначила Крим як "спірна територія" і закрасила одним кольором з територією Росії, а межа півострова з Україною була позначена пунктиром.