Лідер духовної еврейської громади Севастополя у США отримав документ з визнанням міста російським

Він повідомив, що отримав відповідний документ і в списку учасників значився як російський представник.

"У роботі конгресу часто беруть участь політики з усього світу і американські конгресмени. І коли на такому конгресі я представлений як рабин російського Севастополя - це дуже знаково. Найавторитетніша організація єврейського світу визнає наше місто російським, я пишаюся тим, що мою думку на конгресі почули", - зазначив Вольф.

Як повідомляв УНН, The New York Times в ілюстрації до своєї статті позначила Крим як "спірна територія" і закрасила одним кольором з територією Росії, а межа півострова з Україною була позначена пунктиром.