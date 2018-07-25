Лидер "Динамо" пообещал побриться наголо в случае чемпионства "Динамо"

Капитан “бело-синих” на вопрос побриеться ли он наголо, если “динамовцы” вернут себе чемпионство ответил: “да, без проблем”.

Примечательно, что Цыганков после того, как стал игроком основной команды “столичных”, дважды становился серебряным призером украинского первенства.

Отметим, что трансферная стоимость Цыганкова составляет 8 млн. евро — самый дорогой футболист киевлян по данным Transfermarkt.

Как сообщал УНН, Цыганков начал новый сезон и составе “Динамо” по завоеванию Суперкубка Украины.