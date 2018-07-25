Лідер "Динамо" пообіцяв поголитися наголо у випадку чемпіонства "Динамо"
Київ • УНН
КИЇВ. 25 липня. УНН. Атакуючий півзахисник збірної України Віктор Циганков змінить імідж у випадку святкування чемпіонства київського “Динамо” у внутрішньому чемпіонаті країни. Про це футболіст сказав в коментарі FootballHub, передає УНН.
Капітан “біло-синіх” на питання чи побриється він наголо, якщо “динамівці” повернуть собі чемпіонство відповів: “так, без проблем”.
Примітно, що Циганков після того, як став гравцем основної команди “столичних”, двічі ставав срібним призером української першості.
Зазначимо, що трансферна вартість Циганкова становить 8 млн. євро — найдорожчий футболіст киян за даними Transfermarkt.
Як повідомляв УНН, Циганков розпочав новий сезон і складі “Динамо” із завоювання Суперкубку України.