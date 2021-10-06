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Лидер белорусской оппозиции Тихановская призвала остановить кризис пограничной миграции

Лидер белорусской оппозиции Тихановская призвала остановить кризис пограничной миграции

Киев  •  УНН

 • 13019 просмотра

КИЕВ. 6 октября. УНН. Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвала мировое сообщество остановить "гуманитарную катастрофу", которую, по ее словам, создает белорусский режим, который способствует крупномасштабной миграции в Европейский Союз. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление Тихановской на Варшавском форуме безопасности.

Детали

Тысячи мигрантов из Сирии, Ирака, Афганистана и Африки "заманивают" в Беларусь по туристическим визам. Поощренные мигранты пересекают границу Польши, Литвы и, в меньшей степени, Латвии - всех трех стран ЕС, граничащих с Беларусью.

Несколько человек недавно умерли от истощения, когда пытались перебраться из Беларуси в Польшу по лесам и болотам.

Тихановська предупредила, что с приближением зимы, она опасается, что количество этих смертей "вырастет в десятки".

"Поэтому я призываю Организацию Объединенных Наций и мировое сообщество принять меры, чтобы остановить гуманитарную катастрофу, которая вот-вот произойдет в центре Европы", - сказала она на пресс-конференции во время Варшавского форума безопасности.

Дополнение

Оппозиционный лидер Светлана Тихановская была главным соперником авторитарного президента Александра Лукашенко на выборах в Беларуси в прошлом году.

Сейчас она живет в изгнании в Литве.

Польша заняла жесткий подход к обеспечению безопасности своей границы, заявив, что она должна защищать свою национальную безопасность перед лицом "гибридной войны", которую ведет Лукашенко.

"Это месть (против) Польши и Литвы за их поддержку белорусского демократического движения", - сказала Тихановская.

Тихановская отметила, что "люди, переходящие границу, не виноваты. Они жертвы". Тихановская заявила, что сейчас в Беларуси все еще находится от 10 до 15 тысяч мигрантов, которые надеются пересечь границу ЕС, и их число постоянно растет.

Добавим

Александр Лукашенко, со своей стороны, традиционно отрицает причастность белорусских властей к миграционному кризису на границе с ЕС, несмотря на многочисленные свидетельства этого.

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