Лідер білоруської опозиції Тіхановська закликала зупинити кризу прикордонної міграції

Деталі

Тисячі мігрантів з Сирії, Іраку, Афганістану і Африки "заманюють" в Білорусь за туристичними візами. Заохочені мігранти перетинають кордон Польщі, Литви і, в меншій мірі, Латвії - всіх трьох країн ЄС, що межують з Білоруссю.

Кілька людей нещодавно померли від виснаження, коли намагалися перебратися з Білорусі до Польщі по лісах і болотах.

Тіхановська попередила, що з наближенням зими, вона побоюється, що кількість цих смертей "виросте в десятки".

"Тому я закликаю Організацію Об'єднаних Націй і світове співтовариство вжити заходів, щоб зупинити гуманітарну катастрофу, яка ось-ось станеться в центрі Європи", - сказала вона на пресконференції під час Варшавського безпекового форуму.

Доповнення

Опозиційний лідер Світлана Тіхановська була головним суперником авторитарного президента Олександра Лукашенка на виборах в Білорусі минулого року.

Нині вона живе у вигнанні в Литві.

Польща зайняла жорсткий підхід до забезпечення безпеки свого кордону, заявивши, що вона повинна захищати свою національну безпеку перед обличчям "гібридної війни" , яку веде Лукашенко.

"Це помста (проти) Польщі і Литви за їх підтримку білоруського демократичного руху", - сказала Тіхановська.

Тіхановська зазначила, що "люди, що переходять кордон, не винні. Вони жертви". Тіхановська заявила, що зараз в Білорусі все ще перебуває від 10 до 15 тисяч мігрантів, які сподіваються перетнути кордон ЄС, і що їх число постійно зростає.

Додамо

Олександр Лукашенко, зі свого боку, традиційно заперечує причетність білоруської влади до міграційної кризи на кордоні з ЄС, незважаючи на численні свідоцтва цього.