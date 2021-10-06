Лідер білоруської опозиції Тіхановська закликала зупинити кризу прикордонної міграції
Київ • УНН
КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановська закликала світову спільноту зупинити "гуманітарну катастрофу", яку, за її словами, створює білоруський режим, який сприяє великомасштабній міграції в Європейський Союз. Про це інформує УНН з посиланням на заяву Тіхановської на Варшавському безпековому форумі.
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Тисячі мігрантів з Сирії, Іраку, Афганістану і Африки "заманюють" в Білорусь за туристичними візами. Заохочені мігранти перетинають кордон Польщі, Литви і, в меншій мірі, Латвії - всіх трьох країн ЄС, що межують з Білоруссю.
Кілька людей нещодавно померли від виснаження, коли намагалися перебратися з Білорусі до Польщі по лісах і болотах.
Тіхановська попередила, що з наближенням зими, вона побоюється, що кількість цих смертей "виросте в десятки".
"Тому я закликаю Організацію Об'єднаних Націй і світове співтовариство вжити заходів, щоб зупинити гуманітарну катастрофу, яка ось-ось станеться в центрі Європи", - сказала вона на пресконференції під час Варшавського безпекового форуму.
Доповнення
Опозиційний лідер Світлана Тіхановська була головним суперником авторитарного президента Олександра Лукашенка на виборах в Білорусі минулого року.
Нині вона живе у вигнанні в Литві.
Польща зайняла жорсткий підхід до забезпечення безпеки свого кордону, заявивши, що вона повинна захищати свою національну безпеку перед обличчям "гібридної війни" , яку веде Лукашенко.
"Це помста (проти) Польщі і Литви за їх підтримку білоруського демократичного руху", - сказала Тіхановська.
Тіхановська зазначила, що "люди, що переходять кордон, не винні. Вони жертви". Тіхановська заявила, що зараз в Білорусі все ще перебуває від 10 до 15 тисяч мігрантів, які сподіваються перетнути кордон ЄС, і що їх число постійно зростає.
Додамо
Олександр Лукашенко, зі свого боку, традиційно заперечує причетність білоруської влади до міграційної кризи на кордоні з ЄС, незважаючи на численні свідоцтва цього.