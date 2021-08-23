Лидер антиталибской коалиции в Афганистане отклонил ультиматум "Талибана" сдать провинцию Панджшер

КИЕВ. 23 августа. УНН. Сын одного из лидеров антисоветского сопротивления в Афганистане 1980-х годов Ахмад Масуд, который собирает в Панджшерском ущелье силы для сопротивления талибов, отверг ультиматум исламистского движения “Талибан”, который требовал в течение четырех часов передать ему контроль над регионом. Об этом пишет УНН со ссылкой на DW.