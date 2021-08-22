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Британія вимагатиме санкцій проти “Талібану” на засіданні G7

Британія вимагатиме санкцій проти “Талібану” на засіданні G7

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 серпня. УНН. Британія планує підштовхнути світових лідерів розглянути нові санкції проти "Талібану" у вівторок,24 серпня, на засіданні G7. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Велика Британія вважає, що G7 має розглянути економічні санкції та утримати допомогу, якщо таліби порушують права людини та дозволяють її територію використовувати як притулок для бойовиків, сказав один із представників британського уряду.

Цитата

“Дуже важливо, щоб міжнародне співтовариство працювало разом для забезпечення безпечної евакуації, запобігання гуманітарній кризі та підтримки народу Афганістану у забезпеченні здобутків за останні 20 років”, — написав Борис Джонсон у Twitter у неділю.

Навряд чи санкції проти талібів будуть прийняті негайно, сказав один із західних дипломатів. Президент США Джо Байден заявив журналістам у п’ятницю, що він та державний секретар США Ентоні Блінкен працюватимуть з іншими країнами над встановленням “жорстких умов” для будь -якої співпраці з талібанами або їх визнання.

Нагадаємо

Адміністрація Байдена заморозила резерви уряду Афганістану, які зберігаються на банківських рахунках США.

Бойовики “Талібану” після 11-денного наступу 15 серпня без бою увійшли в Кабул і протягом декількох годин встановили повний контроль над афганською столицею.

Президент Афганістану Ашраф Гані повідомив, що склав повноваження, щоб не допустити кровопролиття, і покинув країну.

Західні країни евакуюють своїх громадян і співробітників.

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