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Талібан обіцяє нести відповідальність за свої дії і розслідувати повідомлення про репресії в Афганістані

Талібан обіцяє нести відповідальність за свої дії і розслідувати повідомлення про репресії в Афганістані

Київ • УНН

 • 27659 перегляди

КИЇВ. 21 серпня. УНН. “Талібан” буде нести відповідальність за свої дії і розслідує повідомлення про репресії і звірства, скоєні його членами. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Як розповів виданню на умовах анонімності один чиновник, група планує підготувати нову модель управління Афганістаном протягом наступних кількох тижнів.

Пройшов всього тиждень відтоді, як таліби завершили блискавичне захоплення країни і нарешті увійшли в Кабул минулої неділі без єдиного пострілу.

З тих пір окремі афганці та міжнародні групи з надання допомоги і правозахисників повідомляли про жорсткі заходи у відповідь проти протестів і облав на тих, хто раніше займав державні посади, критикував Талібан або працював з американцями.

“Ми чули про деякі випадки звірств і злочинів проти цивільного населення. Якщо таліби (учасники) вирішують ці проблеми з законом і порядком, вони будуть розслідувані”, — заявив чиновник.

Також він заявив, що нова структура управління країною не буде демократією по західному визначенню, але “вона захистить права кожного”.

“Правові, релігійні та зовнішньополітичні експерти руху „Талібан“ мають намір представити нову структуру управління в найближчі кілька тижнів”, — сказав чиновник.

До слова, чиновник відмовився коментувати повідомлення вітчизняних ЗМІ про те, що Мулла Барадар, глава політичного офісу талібів, прибув до Кабула.

“Процес евакуації йде повільно і ризиковано, тому що ми не хочемо зіткнень з членами Талібану або цивільними особами за межами аеропорту”, — сказав чиновник.

Доповнення

Бойовики “Талібану” після 11-денного настання 15 серпня без бою увійшли в Кабул і протягом декількох годин встановили повний контроль над афганською столицею. Президент Афганістану Ашраф Гані повідомив, що склав повноваження, щоб не допустити кровопролиття, і покинув країну.

Західні країни евакуюють своїх громадян і співробітників.

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