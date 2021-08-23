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Лідер антиталібської коаліції в Афганістані відхилив ультиматум “Талібану” здати провінцію Панджшер

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 серпня. УНН. Син одного з лідерів антирадянського опору в Афганістані 1980-х років Ахмад Масуд, який збирає в Панджшерській ущелині сили для опору талібів, відкинув ультиматум ісламістського руху “Талібан”, який вимагав протягом чотирьох годин передати йому контроль над регіоном. Про це пише УНН з посиланням на DW.

Деталі

Ахмад Масуд закликав сформувати широкий уряд національної єдності за участю талібів. При цьому він попередив, що війна буде “неминучою”, якщо ісламісти відмовляться від діалогу.

“Ми протистояли Радянському Союзу, і ми зможемо протистояти “Талібану”, — заявив Ахмад Масуд. Він зазначив, що, якщо будуть виконані умови для миру і безпеки в Афганістані, він готовий пробачити талібам вбивство 10 вересня 2001 року свого батька, легендарного керівника “Північного альянсу”.

Ахмад Масуд заявив, що сподівається провести з ісламістами мирні переговори, але його сили готові до бою. “Ми хочемо змусити талібів зрозуміти, що єдиний шлях вперед — це переговори. Ми не хочемо, щоб почалася війна”, — підкреслив Масуд, зазначивши, що його прихильники готові боротися, якщо сили “Талібану” спробують вторгнутися в Панджшер.

Панджшер на північний захід від Кабула залишається єдиним регіоном Афганістану, який не був захоплений “Талібаном”. Там Ахмад Масуд зібрав залишки регулярної армії, спецназу, а також загони місцевого ополчення. Саме туди пішов з Кабула віце-президент країни Амрулла Салех, який після втечі президента Ашрафа Гані проголосив себе главою держави та закликав до збройного опору талібам.

Тим часом рух “Талібан” оголосив, що його бійці вирушили до провінції Панджшер, щоби взяти її під контроль.

Доповнення

Британія планує підштовхнути світових лідерів розглянути нові санкції проти “Талібану” у вівторок,24 серпня, на засіданні G7. “Талібан” буде нести відповідальність за свої дії і розслідує повідомлення про репресії і звірства, скоєні його членами.

Контекст

Бойовики “Талібану” після 11-денного настання 15 серпня без бою увійшли в Кабул і протягом декількох годин встановили повний контроль над афганською столицею. Президент Афганістану Ашраф Гані повідомив, що склав повноваження, щоб не допустити кровопролиття, і покинув країну.

Західні країни евакуюють своїх громадян і співробітників.

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