Льготный тариф на электроэнергию для украинцев пока останется без изменений — сколько придется платить

Правительство сохранило действующие льготные тарифы на электроэнергию для населения на период отопительного сезона 2026/27. Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий, передает УНН.

Вслед за решением по природному газу Правительство сохранило действующие льготные тарифы на электроэнергию для населения на период отопительного сезона 2026/27 - сообщил Корецкий.

По словам премьера, это решение принято с учетом текущей социально-экономической ситуации в стране и касается в том числе домохозяйств с электроотоплением, для которых стоимость электроэнергии также остается без изменений.

В дальнейшем Правительство будет работать над улучшением системы тарифообразования и внедрением более справедливой системы адресной поддержки тех граждан, которые действительно в ней нуждаются - резюмировал Корецкий.

Добавим

Базовый тариф на электроэнергию для населения в Украине составляет 4,32 грн за 1 кВт·ч с НДС.