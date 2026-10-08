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Льготный тариф на электроэнергию для украинцев пока останется без изменений — сколько придется платить

Киев • УНН

 • 3960 просмотра

Льготные тарифы на электроэнергию для населения не изменятся в отопительном сезоне 2026/27. Базовая цена составляет 4,32 грн за кВт·ч.

Льготный тариф на электроэнергию для украинцев пока останется без изменений — сколько придется платить

Правительство сохранило действующие льготные тарифы на электроэнергию для населения на период отопительного сезона 2026/27. Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий, передает УНН.

Вслед за решением по природному газу Правительство сохранило действующие льготные тарифы на электроэнергию для населения на период отопительного сезона 2026/27 

- сообщил Корецкий.

По словам премьера, это решение принято с учетом текущей социально-экономической ситуации в стране и касается в том числе домохозяйств с электроотоплением, для которых стоимость электроэнергии также остается без изменений.

В дальнейшем Правительство будет работать над улучшением системы тарифообразования и внедрением более справедливой системы адресной поддержки тех граждан, которые действительно в ней нуждаются 

- резюмировал Корецкий.

Добавим

Базовый тариф на электроэнергию для населения в Украине составляет 4,32 грн за 1 кВт·ч с НДС. 

Антонина Туманова

ЭкономикаПолитика
Тарифы
Энергетика
Отопление
Кабинет Министров Украины
Электроэнергия
Украина