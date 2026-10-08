Пільговий тариф на світло для українців поки залишиться без змін - скільки доведеться платити

Уряд зберіг чинні пільгові тарифи на електроенергію для населення на період опалювального сезону 2026/27. Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький, передає УНН.

Слідом за рішенням щодо природного газу Уряд зберіг чинні пільгові тарифи на електроенергію для населення на період опалювального сезону 2026/27 - повідомив Корецький.

За словами прем'єра, це рішення ухвалене з урахуванням теперішньої соціально-економічної ситуації в країні і стосується в тому числі домогосподарств з електроопаленням, для яких вартість електроенергії також залишається без змін.

На майбутнє Уряд буде працювати над покращенням системи тарифоутворення та запровадженням більш справедливої системи адресної підтримки тим громадянам, які її дійсно потребують - резюмував Корецький.

Додамо

Базовий тариф на електроенергію для населення в Україні становить 4,32 грн за 1 кВт·год із ПДВ.