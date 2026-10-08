Пільговий тариф на світло для українців поки залишиться без змін - скільки доведеться платити
Київ • УНН
Пільгові тарифи на електроенергію для населення не зміняться в опалювальному сезоні 2026/27. Базова ціна становить 4,32 грн за кВт·год.
Уряд зберіг чинні пільгові тарифи на електроенергію для населення на період опалювального сезону 2026/27. Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький, передає УНН.
Слідом за рішенням щодо природного газу Уряд зберіг чинні пільгові тарифи на електроенергію для населення на період опалювального сезону 2026/27
За словами прем'єра, це рішення ухвалене з урахуванням теперішньої соціально-економічної ситуації в країні і стосується в тому числі домогосподарств з електроопаленням, для яких вартість електроенергії також залишається без змін.
На майбутнє Уряд буде працювати над покращенням системи тарифоутворення та запровадженням більш справедливої системи адресної підтримки тим громадянам, які її дійсно потребують
Додамо
Базовий тариф на електроенергію для населення в Україні становить 4,32 грн за 1 кВт·год із ПДВ.