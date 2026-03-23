Льготы многодетным семьям в 2026 году – что предусмотрено законом и как их оформить

Киев • УНН

 • 15316 просмотра

В 2026 году льготы на коммуналку предоставляются при доходе до 4660 грн на человека. Выплата на ребенка составляет 2100 грн, а скидка на услуги ЖКХ достигает 50%.

Льготы многодетным семьям в 2026 году – что предусмотрено законом и как их оформить

В 2026 году в Украине для многодетных семей сохраняется базовый перечень государственных льгот, предусмотренный законом. Речь идет о скидке на оплату жилищно-коммунальных услуг, пособии на третьего и каждого последующего ребенка до шести лет, а также ряде льгот для детей в сфере транспорта, медицины и образования. 

В то же время часть таких льгот предоставляется только при условии, что среднемесячный доход на одного члена семьи не превышает установленный порог. В 2026 году этот показатель составляет 4660 грн.

На какие льготы имеют право многодетные семьи и как их оформить, разбирался УНН.  

Кому предоставляют статус многодетной семьи

В Украине многодетная семья – это семья, в которой супруги (или один из родителей) воспитывают троих и более детей. Причем это могут быть даже совершеннолетние дети, в возрасте до 23 лет, при условии, что они обучаются по дневной или дуальной форме. 

Наличие такого статуса – основание для оформления большинства льгот. Чтобы подтвердить его официально, необходимо получить соответствующее удостоверение родителей многодетной семьи и удостоверение ребенка из многодетной семьи.

Какие льготы для многодетных семей действуют в 2026 году в Украине 

Основная льгота для многодетных семей в 2026 году – 50% скидка на оплату жилья и жилищно-коммунальных услуг в пределах установленных норм. Такая же скидка предусмотрена на стоимость твердого или жидкого печного топлива для домов без центрального отопления, а также на абонплату за пользование квартирным телефоном и внеочередную его установку. 

Но эти льготы предоставляются только при условии, что среднемесячный совокупный доход семьи в расчете на одного человека за предыдущие шесть месяцев не превышает 4660 грн.

Поэтому собственно статус многодетной семьи еще не гарантирует автоматическое получение скидки на коммунальные услуги. Если доход выше установленного порога, льготу могут не предоставить даже при наличии официальных документов. В этой ситуации на практике закон дает семье право на льготу, но порядок ее применения привязан к доходу. 

Отдельная денежная помощь на детей: сколько и как получить 

Отдельно в Украине предоставляют ежемесячную помощь на детей, воспитывающихся в многодетных семьях. Она назначается на третьего и каждого последующего ребенка в возрасте до шести лет. 

В 2026 году размер такой выплаты остается на уровне 2100 грн в месяц на каждого ребенка. Эта помощь не зависит от дохода семьи, но не назначается, если семья уже получает базовую социальную помощь в рамках соответствующего экспериментального механизма.

Важно и то, что выплата назначается с месяца обращения. Поэтому затягивание с подачей документов означает потерю средств за предыдущий период. Для оформления такой помощи нужно обращаться через органы, которые администрирует Пенсионный фонд Украины, в частности через сервисные центры или электронные каналы подачи заявлений.

Какие льготы имеют дети из многодетных семей

Для детей из многодетных семей закон также предусматривает ряд отдельных гарантий. Среди них бесплатный проезд в городском пассажирском транспорте (кроме такси), а также в пригородных и междугородних автобусах, железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения. Кроме того, дети имеют право на: 

  • бесплатное получение лекарств по рецептам врачей; 
    • ежегодное медицинское обследование; 
      • первоочередное обслуживание в лечебно-профилактических учреждениях; 
        • компенсацию расходов на зубопротезирование.

          В сфере дошкольного образования Кабмин рекомендовал уменьшать плату за питание детей из многодетных семей в государственных и коммунальных учреждениях образования не менее чем на 50%. Но здесь есть важный нюанс: это именно рекомендация правительства, а не автоматическая общегосударственная норма для каждого учреждения. Поэтому реальное применение такой скидки зависит от решения конкретной общины или учредителя учреждения образования.

          Налоговая льгота для работающих родителей

          Для родителей, работающих официально, действует налоговая социальная льгота. В 2026 году ее базовый размер составляет 1664 грн, а право на ее применение зависит от уровня зарплаты. Для одного из родителей, который содержит двух и более детей в возрасте до 18 лет, предельный доход для применения льготы определяется из расчета 4660 грн на каждого ребенка. Этот механизм работает через работодателя при начислении заработной платы.

          Как многодетной семье оформить льготы в 2026 году

          В 2026 году значительную часть процедур, связанных с льготами на жилищно-коммунальные услуги и отдельными видами социальной поддержки, администрирует Пенсионный фонд Украины. 

          Для тех, кто уже получал льготы ранее и у кого не изменились состав семьи, адрес проживания или перечень услуг, право на новый период во многих случаях определяют автоматически. Это касается прежде всего жилищно-коммунальных льгот, которые пересчитывают с учетом данных о доходах.

          Если же семья оформляет льготу впервые или после изменений в своем статусе, нужно подавать заявление. Это можно сделать через сервисные центры Пенсионного фонда, ЦНАПы, уполномоченных лиц общин, а для части услуг также онлайн через электронные сервисы. 

          В случаях, когда семья не проходит по доходу на 50% льготу, альтернативой может быть жилищная субсидия, которую рассчитывают по другой формуле.

          Что стоит учесть семьям с несколькими детьми

          В 2026 году система поддержки многодетных семей в Украине остается многоуровневой. Часть льгот закреплена непосредственно законом, часть зависит от уровня дохода, а отдельные виды помощи или скидок зависят от решений местных властей. Поэтому семье нужно проверять сразу несколько вещей: 

          • подтвержден ли статус многодетной семьи; 
            • не превышает ли совокупный доход установленный финансовый порог; 
              • внесены ли корректные данные в реестры; 
                • действует ли в общине дополнительная местная программа поддержки.

                  Александра Василенко

