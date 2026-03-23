Пільги багатодітним сім'ям у 2026 році - що передбачено законом і як їх оформити

У 2026 році в Україні для багатодітних сімей зберігається базовий перелік державних пільг, передбачений законом. Ідеться про знижку на оплату житлово-комунальних послуг, допомогу на третю і кожну наступну дитину до шести років, а також низку пільг для дітей у сфері транспорту, медицини та освіти.

Водночас частина таких пільг надається лише за умови, що середньомісячний дохід на одного члена сім’ї не перевищує встановлений поріг. У 2026 році цей показник становить 4660 грн.

На які пільги мають право багатодітні родини та як їх оформити, розбирався УНН.

Кому надають статус багатодітної сім’ї

В Україні багатодітна родина – це сім’я, у якій подружжя (або один із батьків) виховує трьох і більше дітей. Причому це можуть бути навіть повнолітні діти, віком до 23 років, за умови, що вони навчаються за денною або дуальною формою.

Наявність такого статусу – підстава для оформлення більшості пільг. Щоб підтвердити його офіційно, необхідно отримати відповідне посвідчення батьків багатодітної сім’ї та посвідчення дитини з багатодітної сім’ї.

Які пільги для багатодітних родин діють у 2026 році в Україні

Основна пільга для багатодітних сімей у 2026 році – 50% знижка на оплату житла та житлово-комунальних послуг у межах установлених норм. Така ж знижка передбачена на вартість твердого або рідкого пічного палива для будинків без центрального опалення, а також на абонплату за користування квартирним телефоном і позачергове його встановлення.

Але ці пільги надають лише за умови, що середньомісячний сукупний дохід сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує 4660 грн.

Тому власне статус багатодітної сім’ї ще не гарантує автоматичне отримання знижки на комунальні послуги. Якщо дохід вищий за встановлений поріг, пільгу можуть не надати навіть за наявності офіційних документів. У цій ситуації на практиці закон дає родині право на пільгу, але порядок її застосування прив’язаний до доходу.

Окрема грошова допомога на дітей: скільки та як отримати

Окремо в Україні надають щомісячну допомогу на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях. Вона призначається на третю і кожну наступну дитину віком до шести років.

У 2026 році розмір такої виплати залишається на рівні 2100 грн на місяць на кожну дитину. Ця допомога не залежить від доходу сім’ї, але не призначається, якщо родина вже отримує базову соціальну допомогу в межах відповідного експериментального механізму.

Важливо й те, що виплата призначається з місяця звернення. Тому затягування з поданням документів означає втрату коштів за попередній період. Для оформлення такої допомоги потрібно звертатися через органи, які адмініструє Пенсійний фонд України, зокрема через сервісні центри або електронні канали подання заяв.

Які пільги мають діти з багатодітних сімей

Для дітей із багатодітних сімей закон також передбачає низку окремих гарантій. Серед них безоплатний проїзд у міському пасажирському транспорті (окрім таксі), а також у приміських і міжміських автобусах, залізничному та водному транспорті приміського сполучення. Окрім того, діти мають право на:

безплатне одержання ліків за рецептами лікарів;

щорічне медичне обстеження;

першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах;

компенсацію витрат на зубопротезування.

У сфері дошкільної освіти Кабмін рекомендував зменшувати плату за харчування дітей із багатодітних сімей у державних і комунальних закладах освіти не менше ніж на 50%. Але тут є важливий нюанс: це саме рекомендація уряду, а не автоматична загальнодержавна норма для кожного закладу. Тому реальне застосування такої знижки залежить від рішення конкретної громади або засновника закладу освіти.

Податкова пільга для батьків, які працюють

Для батьків, які працюють офіційно, діє податкова соціальна пільга. У 2026 році її базовий розмір становить 1664 грн, а право на її застосування залежить від рівня зарплати. Для одного з батьків, який утримує двох і більше дітей віком до 18 років, граничний дохід для застосування пільги визначається з розрахунку 4660 грн на кожну дитину. Цей механізм працює через роботодавця під час нарахування заробітної плати.

Як багатодітній родині оформити пільги у 2026 році

У 2026 році значну частину процедур, пов’язаних із пільгами на житлово-комунальні послуги та окремими видами соціальної підтримки, адмініструє Пенсійний фонд України.

Для тих, хто вже отримував пільги раніше і в кого не змінилися склад сім’ї, адреса проживання чи перелік послуг, право на новий період у багатьох випадках визначають автоматично. Це стосується насамперед житлово-комунальних пільг, які перераховують з урахуванням даних про доходи.

Якщо ж сім’я оформлює пільгу вперше або після змін у своєму статусі, потрібно подавати заяву. Це можна зробити через сервісні центри Пенсійного фонду, ЦНАПи, уповноважених осіб громад, а для частини послуг також онлайн через електронні сервіси.

У випадках, коли сім’я не проходить за доходом на 50% пільгу, альтернативою може бути житлова субсидія, яку розраховують за іншою формулою.

Що варто врахувати сім’ям з кількома дітьми

У 2026 році система підтримки багатодітних сімей в Україні залишається багаторівневою. Частина пільг закріплена безпосередньо законом, частина залежить від рівня доходу, а окремі види допомоги або знижок залежать від рішень місцевої влади. Тому родині потрібно перевіряти одразу кілька речей:

чи підтверджений статус багатодітної сім’ї;

чи не перевищує сукупний дохід установлений фінансовий поріг;

чи внесли коректні дані до реєстрів;

чи діє у громаді додаткова місцева програма підтримки.

