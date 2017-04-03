Леопард в Непале помешал работе аэропорта
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Международный аэропорт Непала временно прекратил работу из-за леопарда, который выбежал на взлетно-посадочную полосу, передает УНН со ссылкой на Associated Press.
Аэропорт "Трибхуван" в столице Непала Катманду был закрыт в понедельник утром, когда на взлетно-посадочной полосе обнаружили леопарда. Как сообщается, на место инцидента сразу прибыли представители полиции и лесники.
Аэропорт возобновил работу через полчаса. Поиски хищника продолжаются.
Как сообщал УНН, в зоопарке Нэшвилля родился первый дымчатый леопард в результате искусственного оплодотворения.