Леопард в Непале помешал работе аэропорта

Аэропорт "Трибхуван" в столице Непала Катманду был закрыт в понедельник утром, когда на взлетно-посадочной полосе обнаружили леопарда. Как сообщается, на место инцидента сразу прибыли представители полиции и лесники.

Аэропорт возобновил работу через полчаса. Поиски хищника продолжаются.

Как сообщал УНН, в зоопарке Нэшвилля родился первый дымчатый леопард в результате искусственного оплодотворения.