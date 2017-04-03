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Леопард у Непалі завадив роботі аеропорту

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 квітня. УНН. Міжнародний аеропорт Непалу тимчасово припинив роботу через леопарда, який вибіг на злітно-посадкову смугу, передає УНН з посиланням на Associated Press.

Аеропорт “Трибхуван” в столиці Непалу Катманду був закритий в понеділок вранці, колиа злітно-посадковій смузі виявили леопарда. Як повідомляється, на місце інциденту відразу прибули представники поліції і лісники.

Аеропорт відновив роботу через півгодини. Пошуки хижака тривають.

Як повідомляв УНН, у зоопарку Нешвілля народився перший димчастий леопард внаслідок штучного запліднення.

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