Леопард у Непалі завадив роботі аеропорту

Аеропорт “Трибхуван” в столиці Непалу Катманду був закритий в понеділок вранці, колиа злітно-посадковій смузі виявили леопарда. Як повідомляється, на місце інциденту відразу прибули представники поліції і лісники.

Аеропорт відновив роботу через півгодини. Пошуки хижака тривають.

Як повідомляв УНН, у зоопарку Нешвілля народився перший димчастий леопард внаслідок штучного запліднення.