20:28 • 6410 просмотра
Зеленский заявил, что у Украины нет сил вернуть Крым, а США и несколько других стран не видят государство в НАТО
20:14 • 13612 просмотра
Украина готова провести выборы, но есть два вопроса по этому поводу - Зеленский
Эксклюзив
9 декабря, 07:00 • 30366 просмотра
Bring Kids Back UA: в Украину уже возвращено 1892 ребенка
18:20 • 17722 просмотра
Украинцы получат больше часов со светом: правительство приняло четыре важных решения
18:04 • 13169 просмотра
“Вы получите дырку от бублика”: Мельник о призывах россии к Украине о капитуляции
9 декабря, 15:34 • 33620 просмотра
Стоимость рождественского стола 2025 года достигнет 1374 грн: самое дорогое блюдо - жареная рыба
9 декабря, 15:14 • 30403 просмотра
Украинские и европейские компоненты для завершения войны проработаны, вскоре их направят партнерам в США - Зеленский
9 декабря, 10:59 • 24031 просмотра
На саммите ЕС ожидается участие Зеленского, Кошта называет среди приоритетов вопрос финансирования для Украины
Эксклюзив
9 декабря, 10:26 • 29552 просмотра
У следствия есть все основания для инициирования масштабной проверки Минздрава в скандальной клинике Odrex - юрист
9 декабря, 07:23 • 53986 просмотра
Общественное мнение и реалии: как коррупция влияет на экономику и доверие украинцев
Леонардо Ди Каприо признан артистом 2025 года по версии журнала Time

Киев • УНН

 • 2 просмотра

Американский актер Леонардо Ди Каприо стал артистом 2025 года по версии журнала Time, что отмечено за его достижения и роль в фильме "Одна битва за другой". Эта лента получила наибольшее количество номинаций на 83-й премии "Золотой глобус", где Ди Каприо номинирован на "Лучшую мужскую роль".

Леонардо Ди Каприо признан артистом 2025 года по версии журнала Time

Американский актер и кинопродюсер Леонардо Ди Каприо стал артистом 2025 года по версии журнала Time. Об этом сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что Ди Каприо признали за достижения прошлых лет, а также за его последнюю роль в новом фильме Пола Томаса Андерсона "Одна битва за другой" (The Battle for the Battle), который набрал больше всего номинаций на 83-й премии "Золотой глобус". В частности, в одной из них Леонардо номинирован на "Лучшую мужскую роль в кино в жанре мюзикл или драма".

Ди Каприо, который был семь раз номинирован на премию "Оскар" и в которой он однажды стал победителем, имеет талант к работе - казалось бы, неправильный выбор, который оказывается абсолютно правильным. Возможно, это просто другой способ сказать, что у него есть хорошая интуиция, и он знает, когда ей следует руководствоваться. Он работает с людьми, которым доверяет; он инвестирует в проекты, в которые верит. Но есть и нематериальные факторы: у него лицо, на которое мы не устаем смотреть

- пишет издание.

Справка

Леонардо Ди Каприо - американский актер, кинопродюсер. Лауреат премии "Оскар" за лучшую мужскую роль в фильме "Выживший" (2016), и награды BAFTA и Гильдии киноактеров США за исполнение роли Хью Гласса. Лауреат трех премий "Золотой глобус" в категории "Лучший актер в драматической картине" и "Лучший актер - комедия или мюзикл" за главные роли в картинах "Авиатор", "Волк с Уолл-стрит" и "Выживший". Лауреат награды Берлинского кинофестиваля "Серебряный медведь" в категории "Лучший актер" за исполнение роли Ромео Монтекки в картине "Ромео + Джульетта".

Полноценную актерскую карьеру Ди Каприо начал в шестнадцать лет в начале 1990-х годов. В 2000-х годах получил признание публики и критиков за работу в широком диапазоне кино и актерское мастерство.

Напомним

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо, обсуждая будущее кино, признал способность ИИ помогать в кинопроизводстве, но подчеркнул, что настоящее искусство основывается на человечности. Он считает, что все, что будет действительно восприниматься как искусство, должно исходить от человека.

Вадим Хлюдзинский

