Леонардо Ди Каприо признан артистом 2025 года по версии журнала Time

Американский актер и кинопродюсер Леонардо Ди Каприо стал артистом 2025 года по версии журнала Time. Об этом сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что Ди Каприо признали за достижения прошлых лет, а также за его последнюю роль в новом фильме Пола Томаса Андерсона "Одна битва за другой" (The Battle for the Battle), который набрал больше всего номинаций на 83-й премии "Золотой глобус". В частности, в одной из них Леонардо номинирован на "Лучшую мужскую роль в кино в жанре мюзикл или драма".

Ди Каприо, который был семь раз номинирован на премию "Оскар" и в которой он однажды стал победителем, имеет талант к работе - казалось бы, неправильный выбор, который оказывается абсолютно правильным. Возможно, это просто другой способ сказать, что у него есть хорошая интуиция, и он знает, когда ей следует руководствоваться. Он работает с людьми, которым доверяет; он инвестирует в проекты, в которые верит. Но есть и нематериальные факторы: у него лицо, на которое мы не устаем смотреть - пишет издание.

Справка

Леонардо Ди Каприо - американский актер, кинопродюсер. Лауреат премии "Оскар" за лучшую мужскую роль в фильме "Выживший" (2016), и награды BAFTA и Гильдии киноактеров США за исполнение роли Хью Гласса. Лауреат трех премий "Золотой глобус" в категории "Лучший актер в драматической картине" и "Лучший актер - комедия или мюзикл" за главные роли в картинах "Авиатор", "Волк с Уолл-стрит" и "Выживший". Лауреат награды Берлинского кинофестиваля "Серебряный медведь" в категории "Лучший актер" за исполнение роли Ромео Монтекки в картине "Ромео + Джульетта".

Полноценную актерскую карьеру Ди Каприо начал в шестнадцать лет в начале 1990-х годов. В 2000-х годах получил признание публики и критиков за работу в широком диапазоне кино и актерское мастерство.

Напомним

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо, обсуждая будущее кино, признал способность ИИ помогать в кинопроизводстве, но подчеркнул, что настоящее искусство основывается на человечности. Он считает, что все, что будет действительно восприниматься как искусство, должно исходить от человека.

Леонардо Ди Каприо не узнала и обыскала полиция на Ибице