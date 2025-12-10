Леонардо Ді Капріо визнано артистом 2025 року за версією журналу Time
Американський актор Леонардо Ді Капріо став артистом 2025 року за версією журналу Time, що відзначено за його здобутки та роль у фільмі "Одна битва за іншою". Ця стрічка отримала найбільше номінацій на 83-тій премії "Золотий глобус", де Ді Капріо номінований на "Найкращу чоловічу роль".
Зазначається, що Ді Капріо визнали за здобутки минулих років, а також за свою останню роль у новому фільмі Пола Томаса Андерсона "Одна битва за іншою" (The Battle for the Battle), який набрав найбільше номінацій на 83-тій премії "Золотий глобус". Зокрема, в одній з них Леонардо номіновано на "Найкращу чоловічу роль у кіно у жанрі мюзикл або драма".
Ді Капріо, якого було сім разів номіновано на премію "Оскар" і у якій він одного разу став переможцем, має хист до робити - здавалося б, неправильний вибір, який виявляється абсолютно правильним. Можливо, це просто інший спосіб сказати, що в нього є хороша інтуїція, і він знає, коли їй слід керуватися. Він працює з людьми, яким довіряє; він інвестує в проєкти, в які вірить. Але є й нематеріальні фактори: у нього обличчя, на яке ми не втомлюємося дивитися
Леонардо Ді Капріо - американський актор, кінопродюсер. Лауреат премії "Оскар" за найкращу чоловічу роль у фільмі "Легенда Г'ю Гласса" (2016), та нагороди BAFTA і Гільдії кіноакторів США за виконання ролі Г'ю Гласса. Лауреат трьох премій "Золотий глобус" у категорії "Найкращий актор в драматичній картині" і "Найкращий актор - комедія або мюзикл" за головні ролі в картинах "Авіатор", "Вовк з Уолл-стріт" і "Легенда Г'ю Гласса". Лауреат нагороди Берлінського кінофестивалю "Срібний ведмідь" в категорії "Найкращий актор" за виконання ролі Ромео Монтеккі в картині "Ромео + Джульєтта".
Повноцінну акторську кар'єру Ді Капріо почав в шістнадцять років на початку 1990-х років. У 2000-х роках отримав визнання публіки і критиків за роботу в широкому діапазоні кіно і акторську майстерність.
Голлівудський актор Леонардо Ді Капріо, обговорюючи майбутнє кіно, визнав здатність ШІ допомагати у кіновиробництві, але наголосив, що справжнє мистецтво ґрунтується на людяності. Він вважає, що все, що буде справді сприйматися як мистецтво, має виходити від людини.
