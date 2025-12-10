$42.070.01
Зеленський заявив, що Україна не має сил повернути Крим, а США та кілька інших країн не бачать державу в НАТО
20:14 • 13731 перегляди
Україна готова провести вибори, але є два питання щодо цього - Зеленський
18:20 • 17820 перегляди
Українці отримають більше годин зі світлом: уряд ухвалив чотири важливі рішення
9 грудня, 18:04 • 13249 перегляди
“Ви отримаєте дірку від бублика”: Мельник про заклики росії до України щодо капітуляції
9 грудня, 15:34 • 33708 перегляди
Вартість різдвяного столу 2025 року сягне 1374 грн: найдорожча страва - смажена риба
9 грудня, 15:14 • 30438 перегляди
Українські та європейські компоненти для завершення війни пропрацьовані, невдовзі їх направлять партнерам в США - Зеленський
9 грудня, 10:59 • 24044 перегляди
На саміті ЄС очікують участь Зеленського, Кошта називає серед пріоритетів питання фінансування для України
Ексклюзив
9 грудня, 10:26 • 29561 перегляди
У слідства є всі підстави для ініціювання масштабної перевірки МОЗ у скандальній клініці Odrex - юрист
Ексклюзив
9 грудня, 09:02 • 38189 перегляди
Після війни цивільна авіація стане драйвером відбудови – інтерв'ю з в.о. голови Державної авіаційної служби Даніілом МеньшиковимPhoto
9 грудня, 07:23 • 54008 перегляди
Громадська думка та реалії: як корупція впливає на економіку і довіру українців
Леонардо Ді Капріо визнано артистом 2025 року за версією журналу Time

Київ • УНН

 • 14 перегляди

Американський актор Леонардо Ді Капріо став артистом 2025 року за версією журналу Time, що відзначено за його здобутки та роль у фільмі "Одна битва за іншою". Ця стрічка отримала найбільше номінацій на 83-тій премії "Золотий глобус", де Ді Капріо номінований на "Найкращу чоловічу роль".

Леонардо Ді Капріо визнано артистом 2025 року за версією журналу Time

Американський актор та кінопродюсер Леонардо Ді Капріо став артистом 2025 року за версією журналу Time. Про це повідомляє УНН.

Деталі

Зазначається, що Ді Капріо визнали за здобутки минулих років, а також за свою останню роль у новому фільмі Пола Томаса Андерсона "Одна битва за іншою" (The Battle for the Battle), який набрав найбільше номінацій на 83-тій премії "Золотий глобус". Зокрема, в одній з них Леонардо номіновано на "Найкращу чоловічу роль у кіно у жанрі мюзикл або драма".

Ді Капріо, якого було сім разів номіновано на премію "Оскар" і у якій він одного разу став переможцем, має хист до робити - здавалося б, неправильний вибір, який виявляється абсолютно правильним. Можливо, це просто інший спосіб сказати, що в нього є хороша інтуїція, і він знає, коли їй слід керуватися. Він працює з людьми, яким довіряє; він інвестує в проєкти, в які вірить. Але є й нематеріальні фактори: у нього обличчя, на яке ми не втомлюємося дивитися

- пише видання.

Довідково

Леонардо Ді Капріо - американський актор, кінопродюсер. Лауреат премії "Оскар" за найкращу чоловічу роль у фільмі "Легенда Г'ю Гласса" (2016), та нагороди BAFTA і Гільдії кіноакторів США за виконання ролі Г'ю Гласса. Лауреат трьох премій "Золотий глобус" у категорії "Найкращий актор в драматичній картині" і "Найкращий актор - комедія або мюзикл" за головні ролі в картинах "Авіатор", "Вовк з Уолл-стріт" і "Легенда Г'ю Гласса". Лауреат нагороди Берлінського кінофестивалю "Срібний ведмідь" в категорії "Найкращий актор" за виконання ролі Ромео Монтеккі в картині "Ромео + Джульєтта".

Повноцінну акторську кар'єру Ді Капріо почав в шістнадцять років на початку 1990-х років. У 2000-х роках отримав визнання публіки і критиків за роботу в широкому діапазоні кіно і акторську майстерність.

Нагадаємо

Голлівудський актор Леонардо Ді Капріо, обговорюючи майбутнє кіно, визнав здатність ШІ допомагати у кіновиробництві, але наголосив, що справжнє мистецтво ґрунтується на людяності. Він вважає, що все, що буде справді сприйматися як мистецтво, має виходити від людини.

