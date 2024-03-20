Лео Варадкар неожиданно ушел в отставку с должности премьер-министра Ирландии

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар внезапно ушел в отставку за несколько месяцев до европейских выборов. Об этом УНН пишет со ссылкой на ВВС.

Детали

На пресс-конференции после утреннего заседания правительства премьер Варадкар объявил о своей отставке. Он уходит в отставку как с должности премьер-министра, так и с должности лидера своей партии.

Варадкар возглавлял коалиционное правительство с 2017 года, когда стал самым молодым премьер-министром Ирландии. На этом посту он был вынужден реагировать на многочисленные серьезные проблемы, включая Brexit, пандемию Covid-19 и ультраправые беспорядки в Дублине.

Он описал свою карьеру на государственной службе, как наиболее полноценное время жизни.

Горжусь, что мы сделали страну более ровной и современной - сказал он.

Он отметил меры, направленные на борьбу с кризисом стоимости жизни, а также увеличение влияния Ирландии в международном сообществе.

Он также признал, что существуют сферы, в которых правительство не преуспело или отступило назад, но сказал, что оставит другим возможность указать на них.

Я знаю, что другие, как бы это сказать, справятся с этими событиями просто замечательно. В этом и заключается замечательная особенность жизни в условиях демократии. Никогда не бывает подходящего времени, чтобы уйти в отставку, но сейчас он такой же подходящий, как и любой другой - сказал он.

Контекст

Отставка произошла на фоне подготовки к всеобщим выборам. Ожидается, что правящая коалиция, в которую входит партия Варадкара "Финэ Гаэль", потерпит поражение от националистической партии "Шинн Фейн".

Отставка Варадкара состоялась менее чем через две недели после шокирующего голосования "против" на двойном референдуме, который, как ожидалось, должен был отменить устаревшие конституционные положения, касающиеся определения семьи и роли женщин в обществе. Неожиданное голосование против предложенных изменений многие обвиняли в вялой правительственной кампании, приведшей к апатии и низкой явке избирателей.

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