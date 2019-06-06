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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 108169 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 135764 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 143781 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 129834 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130034 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 131242 просмотра

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Легкоатлеты из Украины завоевали две награды на турнире в Чехии

Легкоатлеты из Украины завоевали две награды на турнире в Чехии

Киев  •  УНН

 • 9342 просмотра

КИЕВ. 6 июня. УНН. В Праге состоялся международный легкоатлетический турнир "Memoriál Josefa Odložila". Об этом сообщает ФЛАУ, передает УНН.

В двух дисциплинах выступали украинцы, а двое из них сумели попасть в призовую тройку.

В секторе для прыжков в длину Сергей Никифоров выполнил три попытки, после чего завершил состязания. Однако результат 7,73 метра, показанный в них, позволил занять третье место.

Юлия Чумаченко и Оксана Окунева завершили соревнования по прыжкам в высоту с результатом 1,88 метров, однако Чумаченко преодолела эту высоту с первой попытки и заняла первое место, а Окунева сделала это со второй и стала четвертой.

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Как сообщал УНН, Чумаченко не смогла попасть к призеров чемпионата Ассоциаций Балканских легкоатлетических федераций.

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