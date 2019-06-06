Легкоатлеты из Украины завоевали две награды на турнире в Чехии
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июня. УНН. В Праге состоялся международный легкоатлетический турнир "Memoriál Josefa Odložila". Об этом сообщает ФЛАУ, передает УНН.
В двух дисциплинах выступали украинцы, а двое из них сумели попасть в призовую тройку.
В секторе для прыжков в длину Сергей Никифоров выполнил три попытки, после чего завершил состязания. Однако результат 7,73 метра, показанный в них, позволил занять третье место.
Юлия Чумаченко и Оксана Окунева завершили соревнования по прыжкам в высоту с результатом 1,88 метров, однако Чумаченко преодолела эту высоту с первой попытки и заняла первое место, а Окунева сделала это со второй и стала четвертой.
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Как сообщал УНН, Чумаченко не смогла попасть к призеров чемпионата Ассоциаций Балканских легкоатлетических федераций.