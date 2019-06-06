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Сімнадцятирічна легкоатлетка стала кращою спортсменкою місяця в Україні

Сімнадцятирічна легкоатлетка стала кращою спортсменкою місяця в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 червня. УНН. Національний олімпійський комітет України визнав 17-річну представницю стрибків у висоту Ярославу Магучіх найкращою спортсменкою травня в Україні, а її особисту наставниця Тетяну Степанову найкращим тренером місяця, передає УНН.

Високого визнання НОК чемпіонка юнацьких Олімпійських ігор-2018 удостоєна завдяки блискучому виступу на першому етапі престижної серії змагань з легкої атлетики “Діамантова ліга”, який відбувся у Досі (Катар). Тоді одна з найперспективніших легкоатлеток країни залишила позаду срібну призерку Олімпійських ігор-2016 болгарку Мірелу Деміреву та шведку Еріку Кінсі, які посіли друге та третє місця відповідно, і принесла рідній країні перемогу.

Крім того, Ярослава стала наймолодшою переможницею змагань “Діамантова ліга” в історії їх проведення, виконавши при цьому олімпійський норматив на Ігри в Токіо-2020 (1,96 м).

Нагадаємо, що нагороду квітня отримала українська борчиня.

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