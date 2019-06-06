Семнадцатилетняя легкоатлетка стала лучшей спортсменкой месяца в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июня. УНН. Национальный олимпийский комитет Украины признал 17-летнюю представительницу прыжков в высоту Ярославу Магучих лучшей спортсменкой мая в Украине, а ее личную наставница Татьяна Степанову лучшим тренером месяца, передает УНН.
Высокого признания НОК чемпионка юношеских Олимпийских игр-2018 удостоена благодаря блестящему выступлению на первом этапе престижной серии соревнований по легкой атлетике "Бриллиантовая лига", который состоялся в Дохе (Катар).
Тогда одна из самых перспективных легкоатлеток страны оставила позади серебряного призера Олимпийских игр-2016 болгарку Мирела Демиреву и шведку Эрику Кинси, занявшие второе и третье места соответственно, и принесла родной стране победу.
Кроме того, Ярослава стала самой молодой победительницей соревнований "Бриллиантовая лига" в истории их проведения, выполнив при этом олимпийский норматив на Игры в Токио-2020 (1,96 м).
Напомним, что награду апреля получила украинская борец.