Семнадцатилетняя легкоатлетка стала лучшей спортсменкой месяца в Украине

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 7907 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 30972 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 51593 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 114031 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 109163 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136320 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144069 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 129994 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130071 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Актуальное
Семнадцатилетняя легкоатлетка стала лучшей спортсменкой месяца в Украине

Семнадцатилетняя легкоатлетка стала лучшей спортсменкой месяца в Украине

Киев  •  УНН

 • 7788 просмотра

КИЕВ. 6 июня. УНН. Национальный олимпийский комитет Украины признал 17-летнюю представительницу прыжков в высоту Ярославу Магучих лучшей спортсменкой мая в Украине, а ее личную наставница Татьяна Степанову лучшим тренером месяца, передает УНН.

Высокого признания НОК чемпионка юношеских Олимпийских игр-2018 удостоена благодаря блестящему выступлению на первом этапе престижной серии соревнований по легкой атлетике "Бриллиантовая лига", который состоялся в Дохе (Катар).

Тогда одна из самых перспективных легкоатлеток страны оставила позади серебряного призера Олимпийских игр-2016 болгарку Мирела Демиреву и шведку Эрику Кинси, занявшие второе и третье места соответственно, и принесла родной стране победу.

Кроме того, Ярослава стала самой молодой победительницей соревнований "Бриллиантовая лига" в истории их проведения, выполнив при этом олимпийский норматив на Игры в Токио-2020 (1,96 м).

Напомним, что награду апреля получила украинская борец.

Украинские Национальные Новости

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