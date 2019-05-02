Чемпіонку Європи з боротьби визнали найкращою спортсменкою місяця в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Підводячи підсумки спортивного квітня Експертна комісія Національного олімпійського комітету України відзначила чудові здобутки наших спортсменів на міжнародній арені у боротьбі, важкій атлетиці, спортивній та художній гімнастиці та назвала ім'я кращого спортсмена, повідомляє УНН.
Найвищі досягнення в олімпійських номерах програми продемонстрували наші представники спортивної боротьби на чемпіонаті Європи в Бухаресті (Румунія). Після детального аналізу виступів спортсменів та з урахуванням консультацій з Асоціацією спортивної боротьби України, коментарів тренерського штабу збірних України Експертна комісія ухвалила рішення визнати найкращою спортсменкою місяця в Україні чемпіонку Старого Світу з жіночої боротьби Оксану Лівач.
Найкращими тренерами місяця названі головний тренер жіночої збірної з вільної боротьби Володимир Євонов, який привів жіночу збірну до першого загальнокомандного місця на форумі Старого Світу, та особистий наставник борчині, призер Олімпійських ігор Андрій Стадник.
Примітно, що для наймолодшої чемпіонки Європи-2019 з України це перше європейське "золото" серед дорослих й перше високе визнання НОК.
Нагадаємо, в Бухаресті 21-річна чинна чемпіонка Європи до 23 років, минулорічна бронзова призерка чемпіонату світу у ваговій категорії до 50 кг впевнено здобула медаль найвищого ґатунку.