Чемпионку Европы по борьбе признали лучшей спортсменкой месяца в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. Подводя итоги спортивного апреля Экспертная комиссия Национального олимпийского комитета Украины отметила замечательные достижения наших спортсменов на международной арене в борьбе, тяжелой атлетике, спортивной и художественной гимнастике и назвала имя лучшего спортсмена, сообщает УНН.
Наивысшие достижения в олимпийских номерах программы продемонстрировали наши представители спортивной борьбы на чемпионате Европы в Бухаресте (Румыния). После детального анализа выступлений спортсменов и с учетом консультаций с Ассоциацией спортивной борьбы Украины, комментариев тренерского штаба сборных Украины Экспертная комиссия приняла решение признать лучшей спортсменкой месяца в Украине чемпионку Старого Света по женской борьбе Оксану Ливач.
Лучшими тренерами месяца названы главный тренер женской сборной по вольной борьбе Владимир Евонов, который привел женскую сборную к первому общекомандному месту на форуме Старого Света, и личный наставник борчихи, призер Олимпийских игр Андрей Стадник.
Примечательно, что для молодой чемпионки Европы-2019 из Украины это первое европейское "золото" среди взрослых и первое высокое признание НОК.
Напомним, в Бухаресте 21-летняя действующая чемпионка Европы до 23 лет, прошлогодний бронзовый призер чемпионата мира в весовой категории до 50 кг уверенно завоевала медаль высшей пробы.