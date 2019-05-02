Чемпионку Европы по борьбе признали лучшей спортсменкой месяца в Украине

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 102554 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 106832 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 109593 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 110742 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 137222 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 114303 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 139560 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144899 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130309 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130351 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Чемпионку Европы по борьбе признали лучшей спортсменкой месяца в Украине

Чемпионку Европы по борьбе признали лучшей спортсменкой месяца в Украине

Киев  •  УНН

 • 9580 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. Подводя итоги спортивного апреля Экспертная комиссия Национального олимпийского комитета Украины отметила замечательные достижения наших спортсменов на международной арене в борьбе, тяжелой атлетике, спортивной и художественной гимнастике и назвала имя лучшего спортсмена, сообщает УНН.

Наивысшие достижения в олимпийских номерах программы продемонстрировали наши представители спортивной борьбы на чемпионате Европы в Бухаресте (Румыния). После детального анализа выступлений спортсменов и с учетом консультаций с Ассоциацией спортивной борьбы Украины, комментариев тренерского штаба сборных Украины Экспертная комиссия приняла решение признать лучшей спортсменкой месяца в Украине чемпионку Старого Света по женской борьбе Оксану Ливач.

Лучшими тренерами месяца названы главный тренер женской сборной по вольной борьбе Владимир Евонов, который привел женскую сборную к первому общекомандному месту на форуме Старого Света, и личный наставник борчихи, призер Олимпийских игр Андрей Стадник.

Примечательно, что для молодой чемпионки Европы-2019 из Украины это первое европейское "золото" среди взрослых и первое высокое признание НОК.

Напомним, в Бухаресте 21-летняя действующая чемпионка Европы до 23 лет, прошлогодний бронзовый призер чемпионата мира в весовой категории до 50 кг уверенно завоевала медаль высшей пробы.

Украинские Национальные Новости

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