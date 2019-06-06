Легкоатлети з України вибороли дві нагороди на турнірі в Чехії
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. У Празі відбувся міжнародний легкоатлетичний турнір "Memoriál Josefa Odložila". Про це інформує ФЛАУ, передає УНН.
У двох дисциплінах виступали українці, а двоє з них зуміли потрапити до призової трійки.
У секторі для стрибків у довжину Сергій Никифоров виконав три спроби, після чого завершив змагання. Проте результат 7,73 метри, показаний у них, дозволив посісти третє місце.
Юлія Чумаченко й Оксана Окунєва завершили змагання зі стрибків у висоту з результатом 1,88 метрів, проте Чумаченко подолала цю висоту з першої спроби і посіла перше місце, а Окунєва зробила це з другої і стала четвертою.
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Як повідомляв УНН, Чумаченко не змогла потрапити до призерок чемпіонату Асоціацій Балканських легкоатлетичних федерацій.