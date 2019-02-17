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Українці вибороли чотири "золота" на турнірі "ABAF"

Українці вибороли чотири "золота" на турнірі "ABAF"

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 лютого. УНН. На чемпіонаті Асоціації Балканських легкоатлетичних федерацій (ABAF) у приміщенні, який приймав Стамбул, українці виграли сім медалей – чотири "золоті" і три "срібні". Про це інформує ФЛАУ, передає УНН.

Українки не мали собі рівних у секторі для горизонтальних стрибків. Марина Бех-Романчук уже першою спробою на 6,49 метрів могла б оформити перемогу зі стрибків у довжину. Проте це був далеко не найкращий її стрибок. У третій спробі Бех-Романчук приземлилася на позначці 6,70 метрів, а у заключній, шостій, - на 6,76 метрів.

Анна Красуцька виграла змагання з потрійного стрибка з результатом 13,77 метрів, а Євген Гуцол став чемпіоном "ABAF" з бігу на 800 метрів (1:48,52 хв), а Олег Мирончук завершив цю дистанцію п’ятим (1:49,76 хв).

Золоту крапку у виступах українців поставила жіноча естафетна команда 4х400 метрів. Катерина Климюк, яка бігла на першому етапі, захопила лідерство і надалі наші спортсменки – Тетяна Мельник, Анастасія Бризгіна й Анна Рижикова – його лише нарощували. У результаті, українська четвірка перемогла з часом 3:33,76 хв, що майже на дев’ять секунд швидше, ніж у команди Румунії.

Крім того, Яна Качур у фіналі з бігу на 60 метрів стала другою з часом 7,35 с. Ганна Чубковцова на старті 60-метрівки з бар’єрами програвала суперницям, проте на другій половині дистанції зуміла надолужити втрачене і на фініші була другою (8,24 с). Другим був і Віталій Бутрим на дистанції 400 метрів (47,09 с).

Також відзначимо, що Юлія Чумаченко з результатом 1,88 метрів стала четвертою зі стрибків у висоту серед жінок. У змаганнях серед чоловіків Андрій Ковальов посів п’яте місце (2,16 м), а Вадим Кравчук не впорався зі стартовими для нього 2,10 метрами.

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