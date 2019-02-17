Украинцы завоевали четыре "золота" на турнире "ABAF"

Украинцы не имели себе равных в секторе для горизонтальных прыжков. Марина Бех-Романчук уже первой попыткой на 6,49 метров могла бы оформить победу в прыжках в длину. Однако это был далеко не лучший ее прыжок. В третьей попытке Бех-Романчук приземлилась на отметке 6,70 метров, а в заключительной, шестой - на 6,76 метров.

Анна Красуцкая выиграла соревнования в тройном прыжке с результатом 13,77 метров, а Евгений Гуцол стал чемпионом "ABAF" в беге на 800 метров (1:48,52 мин), а Олег Мирончук завершил эту дистанцию пятым (1:49,76 мин).

Золотую точку в выступлениях украинсцев поставила женская эстафетная команда 4х400 метров. Екатерина Климюк, которая бежала на первом этапе, захватила лидерство и в дальнейшем наши спортсменки - Татьяна Мельник, Анастасия Брызгина и Анна Рыжикова - его только наращивали. В результате, украинская четверка победила со временем 3:33,76 мин, что почти на девять секунд быстрее, чем у команды Румынии.

Кроме того, Яна Качур в финале в беге на 60 метров стала второй со временем 7,35 с. Анна Чубковцова на старте 60-метровки с барьерами проигрывала соперницам, но на второй половине дистанции сумела наверстать упущенное и на финише была второй (8,24 с). Вторым был и Виталий Бутрым на дистанции 400 метров (47,09 с).

Также отметим, что Юлия Чумаченко с результатом 1,88 метров стала четвертой по прыжкам в высоту среди женщин. В соревнованиях среди мужчин Андрей Ковалев занял пятое место (2,16 м), а Вадим Кравчук не справился со стартовыми для него 2,10 метров.