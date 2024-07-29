Ледниковое наводнение на юге Исландии затопило кольцевую дорогу. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

На юге Исландии произошло ледниковое наводнение, которое затопило кольцевую дорогу в субботу, вызвав разрушение части моста. Метеорологическая служба Исландии сообщила, что один из концов моста был поврежден и разорван.

Понятно, что это чрезвычайно большое наводнение - отметили в Метеослужбе.

К счастью, сообщений о пострадавших нет.

Ісландія виділить на підтримку української енергетики додаткові 667 тисяч євро