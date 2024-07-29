На юге Исландии произошло масштабное ледниковое наводнение, которое затопило кольцевую дорогу и частично разрушило мост. Метеослужба сообщает о чрезвычайно большом масштабе наводнения, но пострадавших нет.
Ледниковое наводнение на юге Исландии затопило кольцевую дорогу. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
На юге Исландии произошло ледниковое наводнение, которое затопило кольцевую дорогу в субботу, вызвав разрушение части моста. Метеорологическая служба Исландии сообщила, что один из концов моста был поврежден и разорван.
Понятно, что это чрезвычайно большое наводнение
К счастью, сообщений о пострадавших нет.
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