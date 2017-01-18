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Леди Гаге запретили говорить о Д.Трампе во время выступления на "Супербоул-2017"

Леди Гаге запретили говорить о Д.Трампе во время выступления на "Супербоул-2017"

Киев • УНН

 • 7847 просмотра

КИЕВ. 18 января. УНН. Американской певице Леди Гаге запретили говорить о политике, в том числе и о избранном президенте США Дональде Трампе, во время выступления на финальной игре сезона по американскому футболу "Супербоул-2017", предает УНН со ссылкой на сообщает ET Online.

По словам источника, близкому к "Супербоулу", Национальная футбольная лига заявила артистке, что она не может поднимать тему президентских выборов или вспоминать о Д.Трампе.

В свою очередь представитель НФЛ, со своей стороны, назвал эту информацию "нонсенсом" от людей, которые пытаются спровоцировать конфликт там, где его нет.

"Супербоул - это время, когда люди действительно собираются вместе. Леди Гага сфокусирована на том, чтобы скомпоновать потрясающее шоу для фанатов, и нам нравится работать с ней, поэтому мы не будет отвлекаться на другие вещи", - сказали в НФЛ и отметили, что подобные слухи не смогут испортить отношения с певицей.

Мнение Леди Гаги о выборах в США ни для кого не является секретом. Певица активно поддерживала соперницу Д.Трампа, экс-госсекретаря Хиллари Клинтон, а во время акции в Трамп-тауэр в Нью-Йорке певицу сфотографировали с плакатом Love Trumps Hate.

Как сообщал УНН, против Д.Трампа подали иск в суд за несколько дней до инаугурации.

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