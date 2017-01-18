Леді Газі заборонили говорити про Д.Трампа під час виступу на “Супербоул-2017”
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Американській співачці Леді Газі заборонили говорити про політику, зокрема і про обраного президента США Дональда Трампа, під час виступу на фінальній грі сезону в американському футболі “Супербоул-2017”, предає УНН з посиланням на повідомляє ET Online.
За словами джерела, яке наближене до “Супербоулу”, Національна футбольна ліга заявила артистці, що та не може піднімати тему президентських виборів або згадувати про Д.Трампа.
У свою чергу представник НФЛ, зі свого боку, назвав цю інформацію “нонсенсом” від людей, які намагаються спровокувати конфлікт там, де його немає.
“Супербоул — це час, коли люди справді збираються разом. Леді Гага сфокусована на тому, щоб скомпонувати приголомшливе шоу для фанатів, і нам подобається працювати з нею, тому ми не буде відволікатися на інші речі”, — сказали в НФЛ і відзначили, що подібні чутки не зможуть зіпсувати стосунки зі співачкою.
Особиста думка Леді Гаги про вибори в США ні для кого не є секретом. Співачка активно підтримувала суперницю Д.Трампа, екс-держсекретаря Хілларі Клінтон, а під час акції у Трамп-тауер в Нью-Йорку співачку сфотографували з плакатом Love Trumps Hate.
Як повідомляв УНН, проти Д.Трампа подали позов до суду за кілька днів до інавгурації.