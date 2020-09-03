Лазебная о пожаре в Харьковской области: 33 человека были вынуждены покинуть свои дома

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Министр социальной политики Украины Марина Лазебная во время рабочей поездки в Харьковскую область, где произошли пожары, отметила, что людям предлагают временное жилье и комиссия сегодня примет решение о компенсации. По ее словам, 33 человека были вынуждены покинуть свои дома. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу министерства.