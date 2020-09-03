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Лазебная о пожаре в Харьковской области: 33 человека были вынуждены покинуть свои дома

Киев • УНН

 • 11558 просмотра

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Министр социальной политики Украины Марина Лазебная во время рабочей поездки в Харьковскую область, где произошли пожары, отметила, что людям предлагают временное жилье и комиссия сегодня примет решение о компенсации. По ее словам, 33 человека были вынуждены покинуть свои дома. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу министерства.

Лазебная о пожаре в Харьковской области: 33 человека были вынуждены покинуть свои дома

"Президент поручил нам срочно выехать на место, изучить ситуацию с локализацией пожаров и доложить о быстрых реальных шагах, которые можно осуществить в направлении помощи пострадавшим людям, обеспечения их безопасности", - подчеркнула министр соцполитики Марина Лазебная.

Так, состоялась рабочая поездка в с. Воробьевка Харьковской области, которое больше всего пострадало от пожара.

"Люди потеряли не только жилье, но и документы, личные вещи, и просят компенсации за сгоревшие дома и внимания со стороны властей. По ее словам, на месте нет отчаяния. Люди верят власти и знают, что их не покинут", - добавила министр.

По ее словам, всем, кто потерял жилье, предлагали временное размещение, но большинство пострадавших решило разместиться у родственников.

Отмечается, что пожар приобрел стремительное распространение из-за значительных порывы ветра - более 15 м/с, и жары. Вокруг населенных пунктов, находящихся в лесном массиве, не было минерализованных полос. В настоящее время 22 домохозяйства пострадали от огня, 33 человека были вынуждены покинуть свои дома.

"Сегодня состоится заседание специальной комиссии, на котором будет принято решение о материальной компенсации людям, хозяйства которых пострадали от пожара", - сказала Лазебная.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заслушал последнюю информацию о ситуации в Луганской и Харьковской областях в связи с масштабными пожарами и держит ситуацию на контроле. Так, Президенту сообщили, что как возможная причина возгораний рассматриваются поджоги.

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