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Пожежі на Луганщині та Харківщині: Зеленському доповіли про ситуацію

Київ • УНН

 • 12566 перегляди

КИЇВ. 3 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заслухав останню інформацію про ситуацію на Луганщині та Харківщині у зв’язку з масштабними пожежами та тримає ситуацію на контролі. Так, Президенту повідомили, що як можлива причина загорянь розглядаються підпали. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Пожежі на Луганщині та Харківщині: Зеленському доповіли про ситуацію

“Президент України Володимир Зеленський заслухав останню інформацію щодо ситуації з пожежами на Луганщині та Харківщині від Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля та урядовців, які зараз перебувають на місці займання в регіонах”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що зокрема, туди вирушили віце-прем’єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, міністр оборони Андрій Таран, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, міністр соціальної політики Марина Лазебна.

Вони повідомили, що через пожежі 33 особи залишилися без житла.

Марина Лазебна зазначила, що люди втратили не лише помешкання, а й документи, особисті речі, та просять компенсації за згорілі домівки й уваги з боку влади. За її словами, на місці немає розпачу, “люди вірять владі і знають, що їх не покинуть”.

Міністр також додала, що всім, хто втратив житло, пропонували тимчасове розміщення, але більшість постраждалих вирішила розміститися в родичів.

В уряді повідомили, що нині вживають заходів, які були напрацьовані та виправдали себе під час подолання вогню та ліквідації наслідків нещодавніх пожеж у Луганській області. Усім, хто втратив дім, так само буде виплачено до 300 тисяч гривень компенсації. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков поінформував, що гроші будуть перераховані людям впродовж місяця.

"Президенту також повідомили, що як можлива причина загорянь розглядаються підпали", - вказано у повідомленні.

"За останньою інформацією ДСНС, до ліквідації вогню у Харківській та Луганській областях залучена пожежна авіація МВС: працює два літаки Ан-32П та вертоліт Мі-8 ДСНС України. Наразі повітряний моніторинг показує, що відкритого вогню та загрози населеним пунктам немає, повідомив міністр внутрішніх справ", - повідомили в ОПУ.

Як раніше повідомлялося в УНН, урядова команда через пожежі вилетіла на Луганщину та Харківщину.

Нагадаємо, під час гасіння пожеж в екосистемах на Луганщині постраждало двоє військових, один із них перебуває у тяжкому стані. 

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